دناتا تفوز بعقد مع الخطوط الجوية التايلاندية في ميلانو

المصدر: البيان

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فازت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع الخطوط الجوية التايلاندية، لتقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقلة في ميلانو، مع استئناف خدماتها إلى إيطاليا.

وستعمل فرق دناتا المتخصصة في مرافقها في مطار ميلانو مالبينسا، على إعداد وتوفير أكثر من 200 ألف وجبة سنوياً لضمان توفير تجربة طعام متميزة على متن رحلات الخطوط الجوية التايلاندية اليومية من ميلانو إلى بانكوك.

وقال نيكولا سيتاريلا، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا لخدمات التموين والتجزئة في إيطاليا: "نحن سعداء بشراكتنا مع الخطوط الجوية التايلاندية كمورد حصري لخدمات التموين للناقلة في مطار ميلانو الدولي. سيتولى فريق من الخبراء في دناتا إعداد منتجات وخدمات طهي استثنائية من شأنها أن تساهم في تعزيز تجربة المسافرين، وجعل تجربتهم لا تنسى، ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع الناقلة التايلاندية".

وإلى جانب الخطوط الجوية التايلاندية، توفر دناتا خدمات التموين والتجزئة في إيطاليا إلى 36 عميلاً من الناقلات الجوية في 11 مطاراً رئيسياً بفريق يضم أكثر من 880 متخصصاً في مجال الضيافة. وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق دناتا للتموين والتجزئة نحو 12 مليون وجبة لأكثر من 140 ألف رحلة في إيطاليا.

يعد قسم التموين والتجزئة في دناتا واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة الجوية في العالم. وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، الذين تزيد أعدادهم على 10500 موظف، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات ناقلات كبار الشخصيات من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.

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