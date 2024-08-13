"طيران الإمارات" تشغل طائراتها المحدثة "بوينج 777" إلى زيوريخ والرياض

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت طيران الإمارات، اليوم، عن خططها لتشغيل طائراتها المحدثة من طراز “بوينج 777”، إلى وجهتين جديدتين هما زيوريخ والرياض، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت الناقلة، في بيان صحفي اليوم، إنها تعتزم إضافة طائرات "بوينج 777" المحدثة إلى عملياتها في جنيف وبروكسل، ليصبحا أول وجهتين على شبكة الناقلة تتمتعان بمقصورات “بوينج 777” المحدثة على جميع الرحلات.

وتعتزم طيران الإمارات تشغيل طائراتها “بوينج ”777 المحدثة إلى زيوريخ، عبر الرحلتين "ئي كيه 085" و"ئي كيه 086"، وإلى الرياض عبر الرحلتين "ئي كيه 819" و"ئي كيه 820"، لتكون الوجهة الأولى التي تشهد الدرجة السياحية الممتازة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعتباراً من 22 سبتمبر المقبل، ستصبح جنيف أول وجهة في شبكة طيران الإمارات تضم مقاعد الدرجة السياحية الممتازة ومقصورات درجة الأعمال المحدثة كلياً على جميع الرحلات، مع تقديم طائرة "بوينج 777" على الرحلتين "ئي كيه 89" و"ئي كيه 90"، كما ستشغل الناقلة رحلة ثانية إلى بروكسل بطائرة "بوينج 777" المحدثة عبر الرحلتين "ئي كيه 181" و"ئي كيه 182" بمعدل 6 رحلات أسبوعية اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

وتعتزم الناقلة خدمة 28 وجهة بالدرجة السياحية الممتازة حتى نهاية هذا العام.

وحتى الآن، تم الانتهاء من تحديث 25 طائرة، ومن المقرر أن تخضع 17 طائرة أخرى لعملية تحديث شاملة بحلول ديسمبر 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز