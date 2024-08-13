طيران الإمارات تعيّن نائباً لرئيس عملياتها في المملكة المتحدة

المصدر: دبي- «البيان»

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أعلنت طيران الإمارات عن تعيين جبر العزيبي نائباً جديداً للرئيس لعملياتها في المملكة المتحدة.

حيث باشر مهامه الجديدة منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، وسوف يرفع تقاريره إلى تييري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا.

ويتزامن انضمام العزيبي إلى فريق طيران الإمارات في المملكة المتحدة مع استعدادات الناقلة لاستئناف خدمتها اليومية إلى إدنبرة من 4 نوفمبر المقبل.

وكان جبر العزيبي قد التحق بالعمل في طيران الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، وشغل سابقاً عدة وظائف منها نائب الرئيس في الهند وباكستان، وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية.

وقال العزيبي: «تشكل المملكة المتحدة واحدة من أهم عمليات طيران الإمارات، وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الفريق المحلي لمواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى نقل الخبرات التي اكتسبتها من سوق الشرق الأوسط إلى المنطقة، وأنا سعيد بالحصول على هذه الفرصة ومواصلة تطوير أعمال طيران الإمارات في هذه السوق المهمة».

ويأتي تعيين العزيبي خلفاً لريتشارد جيوسبيري، قبل أن ينتقل في شهر مارس الماضي إلى دبي، لتولي منصب النائب التنفيذي للرئيس لتخطيط تجربة الشركات والعملاء.

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