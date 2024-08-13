شركة طيران هندية تخصص مقاعد للنساء فقط

المصدر: (نيودلهي - وكالات)

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تشهد شركة إنديجو للطيران الاقتصادي، جدلاً واسعاً بسبب تجربتها لميزة حجز جديدة تسمح للنساء باختيار عدم الجلوس بجانب الرجال على متن الرحلات.

وتعمل هذه الميزة، الأولى من نوعها لشركة طيران، عن طريق إظهار مقعد باللون الوردي لمسافرات الإناث في صفحة اختيار المقعد إذا كان سيشغله مسافر ذكر، وفقاً لما قاله ممثل للشركة لـ «سي إن بي سي ترافيل»، وأضافت الشركة أن المسافرين الذكور لن يروا هذه المعلومات. يجب على المسافرين على متن طيران إنديجو تحديد جنسهم عند شراء التذاكر.

مما يتيح لشركة الطيران التحكم في الوصول إلى هذه التفاصيل، وفقاً لإنديجو. وأكدت الشركة أن الناقل بدأ طرح الخدمة في مايو كمشروع تجريبي، وهي متوفرة على جميع الرحلات، ومع ذلك، لم يظهر موقع إنديجو وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها هذه الميزة عندما أجرى موقع «سي إن بي سي» عملية تحقق.

وقال بيتر إلبرز الرئيس التنفيذي لشركة إنديجو الأسبوع الماضي، إن الميزة الجديدة تلقت «ردود فعل إيجابية فردية» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «التكنولوجيا الآن تمكن من تحقيق بعض الأشياء التي لم تكن ممكنة في الماضي، لقد طرحنا هذه المبادرة كاختبار.. وقد لاقت استحساناً كبيراً من عملائنا، وكذلك دولياً».

وأشادت العديد من المستخدمات على منصات التواصل الاجتماعي مثل «إكس»، و«ريديت»، بمبادرة إنديجو الجديدة، حيث علقت بعضهن بأنها «أنباء جيدة للغاية» بعد خوضهن تجارب سيئة أثناء السفر بمفردهن، وأنهن «سعيدات بتوفرها».

ومع ذلك، وصف بعض المعلقين ميزة الحجز بأنها تمييزية وتعصبية ضد الرجال.

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