الصين تختبر بنجاح أول طائرة مسيرة للشحن ذات محركين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت الصين بنجاح أول اختبار طيران لطائرتها المخصصة للشحن " النقل غير المأهول" ذات المحركين الكبيرة يوم الأحد في زيغونغ، مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وفقاً لتقارير مجموعة الإعلام الصينية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الطموحة للصين في تطوير اقتصادها في المجال المنخفض الارتفاع، وتُظهر التقدم الذي أحرزته في هذا القطاع سريع التوسع، الذي يُعزى إلى دعم السياسات القوي والابتكارات التكنولوجية المتنامية.

تتمتع الطائرة غير المأهولة بجناحي عرضها 16.1 متر وارتفاع 4.6 متر، وقدرتها على حمل حمولة تصل إلى طنين، مما يجعلها أكبر طائرة نقل غير مأهولة تم إنتاجها محلياً في الصين، مصممة لتلبية الطلب المتزايد في السوق.

وأظهر اختبار الطيران الذي استمر 20 دقيقة في مطار زيغونغ فنغ مينغ أن أنظمة الطائرة عملت كما هو متوقع، وفقاً للتقرير.

تم تصميم الطائرة بمزايا مثل سهولة تحميل وتفريغ الحمولة، ومستوى عالٍ من السلامة والذكاء، ومن المتوقع أن توسع تطبيقات جديدة لنقل الشحنات وتسهم في تقدم الذكاء في مجال الطيران المنخفض الارتفاع.

وتبع هذا الاختبار الناجح تجربة طيران لطائرة كهربائية عمودية ذات وزن طن واحد، والتي عبرت نهر اليانغتسي في 1 أغسطس، مما يضيف إلى سلسلة الإنجازات الأخيرة في هذا القطاع.

وتتقدم الصين بسرعة في قطاعها المنخفض الارتفاع، الذي يُعتبر صناعة ذات توجه مستقبلي ومحرك نمو جديد في تقرير العمل الحكومي لعام 2024. كما تؤكد الإصلاحات الأخيرة في النظام النقل المتكامل على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع بشكل أكبر.

وأشار المراقبون إلى أن هذا التطور الجديد يدل على قفزة تكنولوجية في مجال الطيران الصيني وتركيزها على النمو عالي الجودة من خلال اللوجستيات الذكية والعمليات في الارتفاع المنخفض.

في عام 2023، نما اقتصاد الطيران المنخفض الارتفاع في الصين بنسبة 33.8% ليصل إلى 505.95 مليار يوان (70.59 مليار دولار). وفي النصف الأول من هذا العام، تم تسجيل ما يقرب من 608,000 طائرة درون جديدة، ويمتلك أكثر من 14,000 مشغل طائرات درون شهادات طيران مدنية سارية، وفقاً لتقارير وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الطيران المنخفض الارتفاع في الصين تريليون يوان بحلول عام 2026، وفقاً لتقرير صادر عن مركز تطوير صناعة المعلومات الصيني في 1 أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز