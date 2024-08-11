ملايين زائر خليجي لدبي منذ 20209.15

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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بلغ عدد الزوار الخليجيين في دبي منذ 2020 نحو 9.15 ملايين زائر، يشكلون 16.3 % من إجمالي عدد زوار دبي، الذي وصل إلى 55.9 مليون زائر، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات أن السوق السعودي استحوذ على أكثر من نصف عدد الزوار الخليجيين في الإمارة، ثم يأتي في المركز الثاني الزائر العماني، حيث أسهمت قوة الربط الجوي بين دبي والوجهات الخليجية في تعزيز التدفقات السياحية من هذه الوجهات.

وشكل حرص دبي على تقديم تجارب سياحية فريدة، عاملاً أساسياً في جذب السياح من دول المجلس، حيث أدى التزام المدينة بالابتكار والسلامة والضيافة إلى تعزيز مكانتها مركزاً سياحياً عالمياً.

وأكد مراقبون أن دبي نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها في السوق الخليجي بدعم من نشاط حركة الطيران بين دبي والمدن الرئيسية، إضافة إلى سهولة حركة المواصلات وتنوع المنتج السياحي، الذي تقدمه الإمارة.

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