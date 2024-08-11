«بلومبرج»: دبي وجهة الأثرياء المفضلة

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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أكدت وكالة «بلومبرج» أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة للأثرياء، خاصة أنها تتطور بشكل مستمر، فبالإضافة إلى أنها مدينة ناطحات السحاب الشاهقة، ومراكز التسوق الفاخرة، فإنها أصبحت اليوم مركزاً مزدهراً للابتكار والأعمال مع جودة حياة استثنائية.

وذكرت الوكالة أن دبي تفوقت على مدن شهيرة، مثل نيويورك وميامي وباريس، في كونها وجهة مفضلة للأثرياء، بل ولفائقي الثراء، حيث يتوقع أن يغادر نحو 4300 مليونير الهند في العام الجاري، وأن ينتقل عدد كبير منهم إلى دبي.

ونقلت الوكالة عن مانوج دارماني، الرئيس التنفيذي لشركة «دوديجيتال جلوبال» قوله: «دبي توفر مستوى معيشة مرتفعاً وبنية تحتية عالمية المستوى ومجموعة متنوعة من خيارات الترفيه والتسلية، وهذا يجعلها وجهة جذابة، ليس فقط للسياح، بل أيضاً لمن يتطلعون إلى الانتقال بشكل دائم. ولطالما نظر الهنود إلى دبي باعتبارها أرض الفرص».

وأضاف: «في السنوات الأخيرة تنوع اقتصاد المدينة، ما أتاح المجال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، ووكالات الوسائط الرقمية، وقد أدى هذا التنوع لتوسيع نطاق الفرص المتاحة لمن يفكرون في الانتقال، وأشار إلى أن دبي تشتهر بأنها مكان آمن، ما يجعلها جذابة للعائلات الغنية، التي تبحث عن بيئة مستقرة لأطفالها».

وتابع: «هناك عامل آخر مهم، وهو التأشيرة الذهبية، التي لا تقتصر فقط على الأثرياء للغاية، حيث صممت لجذب مجموعة واسعة من المهنيين المهرة والمستثمرين، وفئات واسعة، وتشمل: الأطباء والعلماء والمهنيين المبدعين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تعد التأشيرة الذهبية واحدة من أكبر عوامل الجذب إلى دبي، وقد تم تصميمها لجذب واستبقاء المواهب والمستثمرين العالميين، وتقديم خيارات إقامة أكثر مرونة من برامج العديد من الدول الأخرى، ولقد أثبتت خيارات التأشيرة طويلة الأجل في الإمارات، بما في ذلك التأشيرة السياحية لمدة 5 سنوات والتأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، أنها جذابة للغاية للهنود».

وقالت الوكالة: برزت دبي كمركز مهم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واليوم يتألف أكثر من 30% من مجتمع الشركات الناشئة في دبي من الهنود، وتستمر المدينة في جذب المزيد من المواهب ببيئة الأعمال الداعمة والحوافز المختلفة، وهذا يجعلها مكاناً مثالياً للازدهار.

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