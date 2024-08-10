«فلاي دبي» تعلّق رحلاتها إلى ريغا وتالين وفيلنيوس

المصدر: البيان

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أعلنت «فلاي دبي» تعليق رحلاتها إلى ريغا وتالين وفيلنيوس بسبب عدم تسلُّم طائرات جديدة.

وأوضحت الشركة، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أنها قامت أخيراً بمراجعة جدول رحلاتها بسبب التأخير المستمر في جدول تسليم الطائرات وتحديات سلسلة التوريد.

وذكرت أنه ضمن هذه التطورات وللتخفيف من تأثيرات ذلك، «نحن على تواصل مستمر مع عملائنا وشركائنا في السفر فيما يتعلق بخيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز».

ودعت العملاء الذين تأثرت رحلاتهم بزيارة الموقع الشبكي flydubai.com أو الاتصال بمركز اتصال فلاي دبي على 971600544445 أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم، معربةً عن اعتذارها عن الإزعاج بسبب هذه التغيرات في جداول السفر.

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