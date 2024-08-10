الاتحاد للطيران تعزز شبكتها عبر آسيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاتحاد للطيران، بدء تشغيل طائرة A380 العملاقة إلى سنغافورة من أول فبراير 2025.

وستكون سنغافورة، مركز القوة الآسيوية، رابع مدينة كبرى تختبر تجربة طائرة A380 مع الاتحاد للطيران، إلى جانب لندن ونيويورك، وباريس التي ستنطلق إليها الطائرة العملاقة أول نوفمبر، ما يعني أن الاتحاد ستدخل طائرتها السادسة من طراز الإيرباص العملاقة A380 إلى عملياتها التشغيلية أوائل 2025.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرنا أن نعلن عن تشغيل طائرة A380 على طريق سنغافورة أوائل العام المقبل فهذه الطائرة تقدم لمسافري الأعمال والاستجمام تجربة سفر استثنائية ورحلات ربط سلسة إلى وجهاتنا بالشرق الأوسط، أوروبا وأمريكا الشمالية، وتسلط الضوء على التزام الاتحاد بتعزيز السفر إلى أبوظبي وما ورائها مع ضمان المزيد من الراحة لضيوفنا».

«وسنطلق الطائرة السادسة من الطراز نفسه أوائل العام المقبل مع توسعة قدرتنا الاستيعابية لملاقاة متطلبات الضيوف في السفر». وتقدم A380 لمسة خاصة للسفر مع 68 مقعداً في فئة السياحية الرحبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز