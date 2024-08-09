صيف دبي.. تجارب تسوق متميزة وفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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حققت دبي نجاحاً بارزاً خلال السنوات الماضية في تبني استراتيجيات مرنة وديناميكية لقطاع التجزئة، لتلبية احتياجات المتسوقين المتغيرة باستمرار، ما يعزز ثقة المستهلكين بصورة ملحوظة سنوياً. يتجلى هذا النجاح في عروض التجزئة المتميزة، التي تركز على تقديم أفضل قيمة للمتسوقين، وتتماشى مع توجه 47% من المستهلكين في الإمارات، الذين يفضلون تجارب التسوق التي توفر أفضل الأسعار.

تأتي الفعاليات والمهرجانات الرئيسية، التي تستضيفها دبي على مدار العام لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية خاصة النسخة الحالية الأكبر من مفاجآت صيف دبي، التي يشارك فيها أكثر من 800 علامة تجارية، وأكثر من 3500 متجر.

وتوقعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المنظمة لمفاجآت صيف دبي، زيادة كبيرة في عدد المتسوقين المهتمين بأفضل العروض والقيمة المضافة، خلال هذا الموسم، في ظل تدفق الآلاف إلى مراكز التسوق والوجهات السياحية في المدينة.

وقالت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في المؤسسة: «نلتزم عبر مفاجآت صيف دبي بتقديم تجارب ذات قيمة، تعكس متطلبات المستهلكين المتزايدة ودعم قطاع السياحة، لتعزيز النمو الاقتصادي هدفنا تقديم موسم صيفي ممتع للجميع بأفضل الأسعار مدركين متطلبات المستهلكين، مع التركيز على القدرة على تحمل التكاليف وتلبية احتياجات الميزانيات المختلفة، لذا نحرص على تقديم أنشطة وعروض ترويجية، تلبي جميع الأذواق والإمكانات، ما يضمن للجميع تجربة تسوق وترفيه رائعة، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الصيف».

وتعد تخفيضات موسم الصيف ركيزة أساسية لجعل دبي وجهة جذب مميزة مقارنة بالوجهات الصيفية التقليدية، إذ تسهم في تحفيز المستهلكين على الشراء في قطاع التجزئة. وتقدم الفنادق والمنتجعات ذات المستوى العالمي والمعالم السياحية الشهيرة في دبي باقات مميزة للسكان والزوار تتضمن عروضاً مجانية للأطفال وعروضاً ترويجية مخصصة للأزواج، إضافة إلى باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية.

ويشكل تنوع قطاع المأكولات والمطاعم في دبي عاملاً رئيسياً في تعزيز السياحة الصيفية، في ظل سعي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لفنون الطهي وتجارب الطعام الحصرية خلال الصيف.

ومن جهة أخرى أعلنت مفاجآت صيف دبي عن عودة فعالية أسبوع الصيف للمطاعم، حيث يمكن للجميع الانطلاق في مغامرة شائقة لتناول الطعام في مختلف أنحاء المدينة واستكشاف الأطباق المتنوعة بأفضل الأسعار.

وذلك لمدة 10 أيام من 23 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر. وتقدم الفعالية الشهيرة للأصدقاء والعائلات والأزواج وزملاء العمل فرصة تجربة تذوق أشهى المأكولات في ما يزيد على 60 مطعماً رائداً، يمكن حجزها حصرياً من خلال OpenTable، وسيتم تقديم قوائم طعام محددة للغداء والعشاء.

بالإضافة إلى تجارب الفطور المختارة بأفضل الأسعار، من خلال مجموعة من أرقى المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً. ويعد أسبوع الصيف للمطاعم أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام.

حيث يحتفي بما تقدمه المدينة من مأكولات متنوعة وشهية. وجرى اختيار قائمة موسعة تضم أكثر من 60 مطعماً بعناية من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع قوائم محددة للغداء بسعر 95 درهماً، وأطباق عشاء مميزة بسعر 150 درهماً، كما تقدم وجهات مختارة وجبات الفطور مقابل 69 درهماً فقط.

وخلال موسم مفاجآت صيف دبي يستضيف ميركاتو عرض السيرك العالمي لغاية 18 أغسطس و يمزج العرض بين الإبداع والتشويق و مسرح مفعم بالألوان المبهرة .يقوم العارضون بتقديم فقرات استعراضية وأكروباتية تحبس الأنفاس، وتحول المسرح إلى سيرك حقيقي يتفاعل فيه الأطفال مع العارضيين.

ويشكل هذا العرض لوحة مميزة، يؤديها موهوبون متمكنون من أداء مهارات عالية في عالم السيرك حيث العروض البهلوانية والقفز في الهواء، وغيرها من العروض التي تدهش الجمهور.

أما عرض الكوميديا السحري فهو من أبرز الفعاليات لكل من يعشق السحر والكوميديا، حيث يقدم الساحر الكوميدي مجموعة من حيل السحر والخدع في أجواء مليئة بالضحك والمرح، فضلاً عن العروض الجوالة والأنشطة الممتعة مثل ورش العمل الفنية والحرفية للأطفال.

وعند التسوق بمبلغ 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا، سيفوز اثنان من المحظوظين بمبلغ 5000 درهم نقداً أسبوعياً. حيث يمكن استخدام تطبيق بريفيليج بلاس عند التسوق في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا، فكل نقطة تكتسب وعند الشراء ولغاية 15 سبتمبر 2024 تتيح الدخول في السحب الكبير لربح سيارة شيري تيغو 8 بروماكس بريميوم الجديدة.

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