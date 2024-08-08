ماجد الجوكر: 120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار دبي في 2024

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي إلى 120 مليون مسافر في 2024، مشيراً إلى أن التحسينات الجديدة خلال الأشهر المقبلة سوف توفر تجربة سفر استثنائية عبر مطارات دبي.

وأوضح الجوكر في تصريحات لـ«البيان»، أن التحسينات تشمل ترميز مواقف السيارات بالألوان لتسهيل الحركة، وإطلاق نظام متطور لإدارة طوابير الانتظار يضمن تجربة سلسة للجميع، بالإضافة إلى تحسين أماكن التنقل وزيادة عدد الكاونترات والاستثمار في التكنولوجيا والموظفين لجعل تجربة المسافر الأفضل بالعالم.

وقال الجوكر: «إنه خلال النصف الأول من العام، لم يتجاوز وقت انتظار 98 % من الضيوف المسافرين 10 دقائق عند مراقبة جوازات السفر للمغادرين، وأقل من 15 دقيقة للقادمين.

كما لم يتجاوز وقت انتظار 95 % من الضيوف المغادرين 3 دقائق عند نقاط التفتيش الأمني»، مؤكداً أنها أرقام قياسية مقارنة بالمطارات الأخرى.

أضاف: «إنه من ضمن الأسباب الرئيسية في هذه الأرقام الإيجابية الطلب القوي العالمي على السفر، لا سيما الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين، فضلاً عن الجهود المبذول من جميع الشركاء والعمل الجماعي والشركات الاستراتيجية وزيادة الرحلات، فضلاً عن العمل على زيادة شركات الطيران الموجودة بالمطار».

وأشار ماجد الجوكر، إلى أن مطار دبي يلعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي والسياحي داخل الإمارة، حيث يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، ومكانة دبي كمركز لوجيستي عالمي وتوفير فرص عمل واعدة، كما يحقق رؤية دبي الاقتصادية لجعل دبي من أفضل 3 مدن سياحية في العالم من خلال الاستثمار في تطوير المطارات عبر المشاريع التكنولوجية الحديثة.

ولفت إلى أن مطار دبي الدولي يتصل بـ 269 وجهة في 106 دول حول العالم عبر 101 شركة طيران دولية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات اللوجستية.

وقال الجوكر: إن «الهند حلت كأكبر وجهة لمطار دبي الدولي بـ6.1 ملايين مسافر، في حين تجاوزت حركة المسافرين من الصين مليون مسافر بنمو سنوي وصل إلى 80 %، وتعافٍ بنسبة 90 % مقارنة بمستويات عام 2019». وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»:

«جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الهند بـعدد مسافرين وصل إلى 3.7 ملايين مسافر، تلتها المملكة المتحدة بـ 2.9 مليون مسافر، ثم باكستان بـ 2.3 مليون مسافر، ومن بين الأسواق المهمة الأخرى، الولايات المتحدة (1.7 مليون مسافر)، وروسيا (1.3 مليون)، وألمانيا (1.3 مليون)، أما بالنسبة لأبرز 3 وجهات من المدن، فقد احتفظت لندن بمكانتها في المركز الأول (1.8 مليون)، تلتها الرياض (1.6 مليون)، ومومباي (1.2 مليون)».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز