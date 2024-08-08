طائرة «طيران الإمارات» المحدثة من طراز «بوينغ 777» تقلع إلى جنيف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات، اكتمال تحديث أولى طائراتها من طراز بوينغ 777 بالكامل ودخولها الخدمة، مع إقلاع الرحلة «ئي كيه 83» إلى جنيف.

وقالت الناقلة، فى بيان إن عمليات التحديث الشاملة للطائرة استغرقت 37 يوماً تضمنت ما يعادل 18000 ساعة عمل، ودخلت الخدمة قبل أربعة أيام من جدول تشغيلها المعلن رسمياً. وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «مع إطلاقنا أحدث طائراتنا البوينغ 777 المحدثة، نرسخ معايير متفوقة جديدة في الصناعة في مجال السفر المتميز، إذ توفر مقصورتنا الجديدة لدرجة الأعمال مستويات فائقة الجودة».

وأضاف: «حرصنا على إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية كبيرة، والتي تم تعد ضمن الأفضل في الصناعة. وفيما نتقدم في تحديث المزيد من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380 بما يتماشى مع أحدث جيل من منتجاتنا في الأجواء، يمكن لمسافرينا الاستمتاع باستمرار بأفضل التجارب في الأجواء على كلا الطرازين».

وتستكمل طيران الإمارات تحديث 80 طائرة أخرى من طراز بوينغ 777، في إطار برنامجها الذي تزيد استثماراته على 3 مليارات دولار، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات في الصناعة والارتقاء بتجربة المسافرين في الأجواء إلى مستويات غير مسبوقة. وتولى عمليات تطوير وتنفيذ أعمال تجديد طائرة البوينغ 777 فريق متخصص يضم 175 مهندساً وفنياً في دائرة الهندسة بطيران الإمارات في دبي، وقد روعي في تنفيذها ترسيخ أرفع معايير الجودة والسلامة.

واستغرقت عملية تحديث مقصورة أول طائرة بوينغ 777 نحو 37 يوماً، حيث عملت الفرق على مدار الساعة في تسلسل زمني لمختلف المراحل، بدءاً من إزالة التجهيزات الداخلية، وصولاً إلى إعادة تركيب واختبار المقاعد الجديدة ومكونات المقصورة الأخرى. ويشمل برنامج طيران الإمارات لتحديث طائرات أسطولها 191 طائرة من طرازي بوينغ 777 وإيرباص A380 فيما يعتبر أكبر برنامج تحديث من نوعه تشهده صناعة الطيران العالمية من حيث الحجم والنطاق.

وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون الناقلة قد قامت بتثبيت 8104 مقاعد من الجيل التالي في الدرجة السياحية الممتازة، و1894 جناحاً جديداً في الدرجة الأولى، و11182 مقعداً مطوراً في درجة الأعمال، و21814 مقعداً من الدرجة السياحية.

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