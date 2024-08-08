49 % زيادة قيمة التداولات الإيجارية في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان- «وام»

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو قدره 2 مليار و277 مليوناً وبزيادة بلغت 49 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وعام 2022.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التسهيلات المقدمة من القيادة الحكيمة والخدمات المثالية أسهمت في ريادة إمارة عجمان في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب السكان والزوار والسياح، حيث تعد مدينة مثالية للعيش الرغيد وتوفر مقومات افتتاح مشاريع ناجحة ومستمرة.

وقال: إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لا تدخر جهداً للتطوير والتحسين من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم الأفضل للمتعاملين، متبنية لمبادئ البرامج الوطنية، ومن أهمها برنامج تصفير البيروقراطية.

من جانبه قال عمار عبد الكريم آل كايد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في الدائرة، إن عدد القيم الإيجارية للعقد السكني خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ ملياراً و211 مليون درهم، كما حققت قيم العقد التجاري في الفترة ذاتها 989 مليون درهم، وسجلت قيم العقد الاستثماري 80 مليون درهم.

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