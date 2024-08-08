أحمد بن سعيد: بتوجيهات محمد بن راشد نسعى لتحقيق التميز في مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان - (دبي - محمد عباس)

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أكد مطار دبي الدولي مجدداً مكانته محركاً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي، حيث استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة:

«تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسعى دائماً في مطارات دبي لتحقيق التميز مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان تجربة سلسة لجميع المسافرين».

وقال سموه في تدوينات عبر منصة «إكس»: «نفخر بتسجيل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً في أعداد المسافرين، حيث بلغ عددهم 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد مكانة مطار دبي الدولي مركزاً عالمياً لخدمات النقل الجوي والسفر».

وأضاف سموه: «هذه النجاحات تجسد رؤية دبي الطموحة، فيما نواصل دفع الجهود لتحقيق هدف الإمارة بأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم، واستمرار مطارات دبي في الاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

بوابة عالمية

ويعكس هذا الإنجاز مكانة مطار دبي الدولي كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية.

ويسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. ووفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجلت دبي نمواً قياسياً في قطاع السياحة، حيث اجتذبت 9.31 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2024.

مما يعكس مكانتها المتنامية مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب والمؤسسات الدولية والمستثمرين. وتعكس هذه الأرقام تنامي جاذبية الإمارة والنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 115 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 3.2 % عن العام الماضي.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يؤكد هذا الأداء القياسي الذي حققناه في النصف الأول من هذا العام أهميتنا الاستراتيجية كمركز عالمي للطيران. تتصدر دبي المدن العالمية في جذب المواهب والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بأن نكون بوابة الدخول الأولى إلى هذه المدينة العالمية.

حيث نساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز تجربة المطار لكل ضيف من ضيوفنا المسافرين. لقد لعب الطلب القوي من الأسواق الرئيسية مثل الهند، والانتعاش التدريجي لسوق الصين دوراً في تحقيق هذا النجاح.

ونحن متفائلون بشأن الفترة المتبقية من العام، ونسير على الطريق الصحيح لتحقيق رقم قياسي جديد مع توقعات باستقبال 91.8 مليون مسافر في نهاية عام 2024».

الأسواق الرئيسية والجديدة

لعبت الأسواق الرئيسية والناشئة، بما في ذلك جنوب آسيا، وغرب أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وشرق آسيا، دوراً حيوياً في النجاحات التي يحققها مطار دبي الدولي، ففي النصف الأول من عام 2024، حافظت الهند على مكانتها كأكبر دولة وجهة لمطار دبي الدولي بـ 6.1 ملايين مسافر، في حين تجاوزت حركة المسافرين من الصين مليون مسافر بنمو سنوي وصل إلى 80 %.

وتعافٍ بنسبة 90 % مقارنة بمستويات عام 2019. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الهند بعدد مسافرين وصل إلى 3.7 ملايين مسافر، تلتها المملكة المتحدة بـ 2.9 مليون مسافر، ثم باكستان بـ 2.3 مليون مسافر. ومن بين الأسواق المهمة الأخرى، الولايات المتحدة (1.7 مليون مسافر)، وروسيا (1.3 مليون)، وألمانيا (1.3 مليون).

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، فقد احتفظت لندن بمكانتها في المركز الأول (1.8 مليون)، تلتها الرياض (1.6 مليون)، ومومباي (1.2 مليون). يذكر أن مطار دبي الدولي يتصل بـ 269 وجهة في 106 دول حول العالم عبر 101 شركة طيران دولية، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية.

مؤشرات رئيسية

وخلال الربع الثاني وحده، استقبل مطار دبي الدولي 21.8 مليون مسافر، بزيادة قدرها 7.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي حركة طيران وصلت إلى 107.000. وكان شهر يناير الأكثر ازدحاماً، حيث استقبل مطار دبي الدولي 7.9 ملايين مسافر.

وخلال النصف الأول تعامل المطار بكفاءة مع 39.7 مليون حقيبة، بزيادة سنوية قدرها 6.7 %، مسجلاً أعلى حجم أمتعة تم التعامل معه على الإطلاق خلال 6 أشهر، علماً أن مدة تسليم 92 % من جميع الأمتعة القادمة تتم في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة إلى المدرج. وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 216 ألف رحلة، بزيادة قدرها 7.2 % مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

فيما بلغ متوسط عدد المسافرين لكل طائرة 213 مسافراً، وظل معدل الحمولة (إشغال المقاعد) ثابتاً عند 77 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وشهدت الرحلات المباشرة زيادة طفيفة لتصل إلى %56 من إجمالي الرحلات، في حين وصلت نسبة رحلات العبور إلى 44 %.

تعزيز تجربة الضيوف

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مطارات دبي لتوفير تجربة سفر استثنائية عبر مطاراتها، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وتسهيل إجراءات السفر، سيتم تطبيق مجموعة من التحسينات الجديدة في الأشهر المقبلة.

وتشمل هذه التحسينات ترميز مواقف السيارات بالألوان لتسهيل الحركة، وإضافة رائحة مميزة جديدة في صالة «المجلس» لخلق أجواء ترحيبية تليق بمنشأة كبار الشخصيات، بالإضافة إلى إطلاق نظام متطور لإدارة طوابير الانتظار يضمن تجربة سلسة للجميع.

على الصعيد ذاته، يسهم نظام المراقبة الفورية المستخدم في مطار دبي الدولي في توقع ومنع تراكم الطوابير عبر نقاط الخدمة المختلفة في المطار، مما يضمن رحلة أكثر سلاسة وكفاءة للجميع.

وخلال النصف الأول من العام، لم يتجاوز وقت انتظار 98 % من الضيوف المسافرين 10 دقائق عند مراقبة جوازات السفر للمغادرين، وأقل من 15 دقيقة للقادمين. كما لم يتجاوز وقت انتظار 95 % من الضيوف المغادرين ثلاث دقائق عند نقاط التفتيش الأمني. ويتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليوناً مع نهاية العام الجاري.

سموه:

نفخر بتسجيل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً في أعداد المسافرين

الإنجاز يؤكد مكانة مطار دبي الدولي مركزاً عالمياً لخدمات النقل الجوي والسفر

النجاحات تجسد رؤية دبي الطموحة

نواصل دفع الجهود لتحقيق هدف الإمارة بأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم

بول غريفيث:

دبي تتصدر المدن العالمية في جذب المواهب والشركات والسياح

دور محوري لمطارات دبي في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»

ماجد الجوكر: 120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار دبي في 2024

توقع ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي إلى 120 مليون مسافر في 2024، مشيراً إلى أن التحسينات الجديدة خلال الأشهر المقبلة سوف توفر تجربة سفر استثنائية عبر مطارات دبي.

وأوضح الجوكر في تصريحات لـ«البيان»، أن التحسينات تشمل ترميز مواقف السيارات بالألوان لتسهيل الحركة، وإطلاق نظام متطور لإدارة طوابير الانتظار يضمن تجربة سلسة للجميع، بالإضافة إلى تحسين أماكن التنقل وزيادة عدد الكاونترات والاستثمار في التكنولوجيا والموظفين لجعل تجربة المسافر الأفضل بالعالم.

وقال الجوكر: «إنه خلال النصف الأول من العام، لم يتجاوز وقت انتظار 98 % من الضيوف المسافرين 10 دقائق عند مراقبة جوازات السفر للمغادرين، وأقل من 15 دقيقة للقادمين.

كما لم يتجاوز وقت انتظار 95 % من الضيوف المغادرين 3 دقائق عند نقاط التفتيش الأمني»، مؤكداً أنها أرقام قياسية مقارنة بالمطارات الأخرى.

أضاف: «إنه من ضمن الأسباب الرئيسية في هذه الأرقام الإيجابية الطلب القوي العالمي على السفر، لا سيما الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين، فضلاً عن الجهود المبذول من جميع الشركاء والعمل الجماعي والشركات الاستراتيجية وزيادة الرحلات، فضلاً عن العمل على زيادة شركات الطيران الموجودة بالمطار».

وأشار ماجد الجوكر، إلى أن مطار دبي يلعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي والسياحي داخل الإمارة، حيث يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، ومكانة دبي كمركز لوجيستي عالمي وتوفير فرص عمل واعدة، كما يحقق رؤية دبي الاقتصادية لجعل دبي من أفضل 3 مدن سياحية في العالم من خلال الاستثمار في تطوير المطارات عبر المشاريع التكنولوجية الحديثة.

ولفت إلى أن مطار دبي الدولي يتصل بـ 269 وجهة في 106 دول حول العالم عبر 101 شركة طيران دولية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات اللوجستية.

وقال الجوكر: إن «الهند حلت كأكبر وجهة لمطار دبي الدولي بـ6.1 ملايين مسافر، في حين تجاوزت حركة المسافرين من الصين مليون مسافر بنمو سنوي وصل إلى 80 %، وتعافٍ بنسبة 90 % مقارنة بمستويات عام 2019». وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»:

«جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الهند بـعدد مسافرين وصل إلى 3.7 ملايين مسافر، تلتها المملكة المتحدة بـ 2.9 مليون مسافر، ثم باكستان بـ 2.3 مليون مسافر، ومن بين الأسواق المهمة الأخرى، الولايات المتحدة (1.7 مليون مسافر)، وروسيا (1.3 مليون)، وألمانيا (1.3 مليون)، أما بالنسبة لأبرز 3 وجهات من المدن، فقد احتفظت لندن بمكانتها في المركز الأول (1.8 مليون)، تلتها الرياض (1.6 مليون)، ومومباي (1.2 مليون)».



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