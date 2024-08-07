أحمد بن سعيد: بتوجيهات محمد بن راشد نسعى لتحقيق التميز في مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسعى دائماً في مطارات دبي لتحقيق التميز مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان تجربة سلسة لجميع المسافرين».

وقال سموه في تدوينات عبر منصة «إكس»: «نفخر بتسجيل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً في أعداد المسافرين، حيث بلغ عددهم 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد مكانة مطار دبي الدولي كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر».

وأضاف سموه: «هذه النجاحات تجسّد رؤية دبي الطموحة، فيما نواصل دفع الجهود لتحقيق هدف الإمارة بأن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم، واستمرار مطارات دبي في الاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

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