«طيران الإمارات» تعلن اكتمال تحديث أولى طائراتها من طراز «بوينغ 777»

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن اكتمال تحديث أولى طائراتها من طراز بوينج 777 بالكامل ودخولها الخدمة، مع إقلاع الرحلة "ئي كيه 83" إلى جنيف بعد ظهر اليوم.

وقد استغرقت عمليات التحديث الشاملة للطائرة 37 يوماً ودخلت الخدمة قبل أربعة أيام من جدول تشغيلها المعلن رسمياً.

ويقدم مقطع الفيديو لمحة عن كيفية تفريغ وتجهيز وإعادة تحديث أولى طائرات الإمارات من طراز بوينج 777 من قبل فريق طيران الإمارات الهندسي.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "تواصل طيران الإمارات تنفيذ التزامها بتقديم تجربة لا مثيل لها للمسافرين في الأجواء، مع إطلاق أحدث طائراتها البوينج 777 المحدثة بتصميمات وتجهيزات داخلية فريدة، ترسخ معايير متفوقة جديدة في الصناعة في مجال السفر المتميز، إذ توفر مقصورتنا الجديدة لدرجة الأعمال مستويات فائقة الجودة مع توفير الخصوصية للمسافرين، بالإضافة إلى توفير مجموعة من أفضل المنتجات في الأجواء".

وأضاف: "حرصنا على إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية كبيرة، والتي تم تعد ضمن الأفضل في الصناعة، لمنح مسافرينا تجربة سفر مميزة، حيث تم تجهيزها لتوفير مستويات رفيعة من الراحة. وفيما نتقدم في تحديث المزيد من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 بما يتماشى مع أحدث جيل من منتجاتنا في الأجواء، يمكن لمسافرينا الاستمتاع باستمرار بأفضل التجارب في الأجواء على كلا الطرازين".

وقد بدأت أولى طائرات طيران الإمارات من طراز بوينج 777 مرحلة التجديد الشامل في أوائل شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث تمت إعادة تشكيل مقصورة المسافرين في الطائرة، لإفساح المجال للدرجة السياحية الممتازة الجديدة، والتي تضم 24 مقعداً موزعة على ثلاثة صفوف بتوزيع 2-4-2. وتتكامل المقاعد الجلدية ذات اللون الكريمي، مع لمسات نهائية من الألواح الخشبية الأنيقة في جميع أنحاء المقصورة، وتوفر هذه المقاعد راحة معززة مع تخصيص مساحة 38 بوصة لكل منها، كما تتميز المقاعد البالغ عرضها 19.5 بوصة بإمكانية إمالة ظهرها بمقدار 8 بوصات ما يوفر مساحة أكبر للتمدد والاسترخاء، بالإضافة إلى تجهيزها بمساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات.

وتتميز درجة الأعمال الجديدة في طائرة الإمارات 777 المحدثة بمقصورة جذابة، زودت بتحسينات مدروسة تعزز مستويات الراحة والخصوصية للمسافرين. فإلى جانب تجهيزها بمقاعد وثيرة وفسيحة، تم اختيار الألوان بعناية لتتكامل مع عناصر التصميم لتجربة طيران الإمارات الشهيرة في طائراتها الإيرباص A380 ، بينما تتألق المقاعد الجلدية الكريمية مع لمسات تطريز وألواح خشبية أنيقة ولمسات تقنية حديثة تجمع بين تميز الأداء والفخامة.

وتضم درجة الأعمال الجديدة في طائرة الإمارات 777 المحدثة 38 مقعداً بتوزيع 1-2-1، قابلة للتحول إلى أسرة مسطحة تماماً، وهي مجهزة بمساند رأس مبطنة لتعزيز الراحة. ويبلغ عرض المقعد 20.7 بوصة، ويفصل بين المقاعد مسافة تصل إلى 44 بوصة. وتضم المقصورة أربعة صفوف من المقاعد بتوزيع 1-2-1، ما يوفر لكل مسافر إمكانية الوصول المباشر إلى الممر.

وتم تزويد كل مقعد بميني بار شخصي، وطاولة لتناول الطعام أو العمل، ومنافذ شحن متعددة للأجهزة الشخصية وغيرها، إلى جانب شاشات شخصية عالية الوضوح تعمل باللمس، وتعد ضمن الأكبر من نوعها في الأجواء، إذ يبلغ مقاسها 23 بوصة، ما يتيح للمسافرين التمتع بتجربة ترفيه فريدة عبر نظامice للترفيه في الأجواء الحائز جوائز عالمية.

كما تتضمن مقصورة درجة الأعمال في طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات أيضاً صالة صغيرة للمسافرين يتم فيها تقديم الوجبات الخفيفة والمرطبات للمسافرين أثناء الرحلة.

أما مقصورة الدرجة السياحية الجديدة، والتي تضم 256 مقعداً بألوان الرمادي والأزرق الناعمين، فقد جهزت مقاعدها بمساند رأس جلدية كاملة مع ألواح جانبية مرنة يمكن تعديلها للحصول على الدعم الأمثل للرأس وتوفير أكبر قدر من الراحة.

كما يبرز في الطائرة التي تم تحديث مقصورة المسافرين فيها بالكامل نقش شجرة الغاف المميز للناقلة في جميع أنحاء التصميمات الداخلية.

وتستكمل طيران الإمارات تحديث 80 طائرة أخرى من طراز بوينج 777، في إطار برنامجها الذي تزيد استثماراته عن 3 مليارات دولار، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات في الصناعة والارتقاء بتجربة المسافرين في الأجواء إلى مستويات غير مسبوقة. وبالإضافة إلى جنيف، ستقوم الناقلة بالبدء في استخدام طائراتها البوينج 777 المجهزة بالمقصورات الجديدة في خدماتها إلى طوكيو هانيدا وبروكسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن المزيد من الوجهات التي سيتم تسيير الطائرات المحدثة إليها قريباً.

وقد تولى عمليات تطوير وتنفيذ أعمال تجديد طائرة البوينج 777 فريق متخصص يضم 175 مهندساً وفنياً في دائرة الهندسة بطيران الإمارات في دبي، وقد روعي في تنفيذها ترسيخ أرفع معايير الجودة والسلامة. ويتضح التأثير الكبير للمشروع على قطاع الطيران المحلي من خلال مشاركة أكثر من 10 شركاء رئيسيين قاموا بتوظيف مئات العمال المهرة والتعاون مع العديد من ورش العمل من خارج منشأة الهندسة التابعة للناقلة لدعم الجوانب المختلفة لبرنامج التحديث.

واستغرقت عملية تحديث مقصورة أول طائرة بوينج 777 نحو 37 يوماً تضمنت ما يعادل 18000 ساعة عمل، حيث عملت الفرق على مدار الساعة في تسلسل زمني لمختلف المراحل، بدءاً من إزالة التجهيزات الداخلية، وصولاً إلى إعادة تركيب واختبار المقاعد الجديدة ومكونات المقصورة الأخرى.

وقد تطلبت عمليات تحديث أولى طائرات طيران الإمارات من طراز بوينج 777 استخدام ما يلي:

- 330 متراً مربعاً من السجاد

- 340 لوحاً من الرقائق الخشبية

- 8000 قدم مربع من الجلد لمقاعد الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة

- 800 متر من القماش لمقاعد الدرجة السياحية

- 300 لتر من الطلاء

ويشمل برنامج طيران الإمارات لتحديث طائرات أسطولها 191 طائرة من طرازي بوينج 777 وإيرباص A380 فيما يعتبر أكبر برنامج تحديث من نوعه تشهده صناعة الطيران العالمية من حيث الحجم والنطاق. وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون الناقلة قد قامت بتثبيت 8104 مقعداً من الجيل التالي في الدرجة السياحية الممتازة، و1894 جناحاً جديداً في الدرجة الأولى، و11182 مقعداً مطوراً في درجة الأعمال، و21814 مقعداً من الدرجة السياحية.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها المحدثة على خدماتها إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساو باولو، وطوكيو ناريتا، وأوساكا، وجنيف، ودبي.

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