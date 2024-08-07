رأس الخيمة للسياحة تطلق تحدي «هايلاندر»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تنظيم النسخة الرابعة من تحدي المسير الجبلي لأكبر رابطة دولية للمشي لمسافات طويلة في العالم، وهي رابطة «هايلاندر» العالمية، وهو «هايلاندر رأس الخيمة 2025»، ومن المقرر أن يقام التحدي خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025، حيث سيوفر للمشاركين وعشاق المغامرات فرصة لاختبار قدراتهم على المشي لمسافات طويلة ضمن أطول شبكة مطورة للمسير الجبلي في الإمارات والتي يبلغ طولها 80 كيلومتراً على جبل جيس.

ويعتبر هذا التحدي تجربة مميزة للمشاركين باعتباره فرصة لرؤية المستوطنات القديمة والمزارع الجبلية التي تسلط الضوء على تاريخ رأس الخيمة وتنوع تضاريسها، وتقدم تصوراً عن حياة المجتمعات وطبيعة عملها في هذه المنطقة الصخرية على مدار قرون.

وعلى غرار السنوات السابقة، ستوفر نسخة «هايلاندر رأس الخيمة 2025» للمشاركين تجارب لا مثيل لها في رياضة المشي لمسافات طويلة ضمن ثلاثة مسارات تحدٍ مميزة تشمل تحدي «هايلاندر بيجاسوس»، وهو تحدٍ يحمل فيه المشاركون احتياجاتهم أثناء مسيرهم ضمن حقيبة لمسافة 40 كيلومتراً، وسمى التحدي على اسم الكوكبة التي تشكل الحصان المجنح في الأساطير اليونانية والتي شوهدت في سماء النصف الشمالي للكرة الأرضية.

أما التحدي الثاني فهو تحدي «هايلاندر أورين» وتبلغ مسافة المشي فيه 25 كيلومتراً على مدى يومين من 8 إلى 9 فبراير، واستمد هذا التحدي اسمه من الكوكبة البارزة التي يمكن رؤيتها خلال فصل الشتاء في سماء النصف الشمالي للكرة الأرضية.

ويعتبر تحدي «هايلاندر ليرا» إضافة جديدة للنسخة المقبلة ويغطي مسافة 20 كيلومتراً في يوم واحد، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى اسم القيثارة في الأساطير اليونانية والتي تشكل واحدة من أصغر الكوكبات، حيث يجمع هذا التحدي الجديد بين الصعوبة والمتعة.

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