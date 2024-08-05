3.93 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة بالنصف الأول 2024

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شهدت مبيعات سوق دبي الحرة نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 3.93 مليارات درهم، بحسب راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، في ظل التوقعات أن يصل إجمالي حجم المبيعات مع نهاية العام الجاري إلى نحو 8 مليارات درهم.

وأكد سيدامبي، في تصريح خاص لـ «البيان»: أن إجمالي حجم المبيعات في سوق دبي الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3.93 مليارات درهم (1.07 مليار دولار)، وهو ما يعادل تقريباً مبيعات النصف الأول من عام 2023.

وأضاف سيدامبي: تواصل سوق دبي الحرة خلال النصف الثاني تنفيذ خطة تجديد متكاملة تشمل متاجر الزوار القادمين عبر المحطات الثلاث. مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية التي ستخضع للتجديد تبلغ حوالي 2170 متراً مربعاً تشكل 54٪ من إجمالي مساحة التجزئة في الزوار القادمين والتي تبلغ 4000 متر مربع.

وقال سيدامبي: تحرص سوق دبي الحرة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وعروض البيع بالتجزئة أفضل، واستخدام التكنولوجيا بطريقة مثلى، لتحقيق المزيد من الإيرادات من قاعدة الركاب. وبلغت مبيعات سوق دبي الحرة، خلال الربع الأول 2.04 مليار درهم بنمو 2.34% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انعكست الزيادة المتسارعة في أعداد المسافرين على حجم المبيعات في السوق الحرة.

وتأتي العطور دائماً في صدارة المبيعات، بالإضافة إلى المجوهرات والإلكترونيات وغيرها، حيث تحرص سوق دبي الحرة على استقطاب أرقى العلامات التجارية العالمية لتلبية رغبات المسافرين.

ونجحت سوق دبي الحرة في الاستفادة من قوة جاذبية مطار دبي الدولي الذي تصدر المطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين، كما كان نجاح استراتيجية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» التوسعية من أهم محركات نجاح سوق دبي الحرة الذي تطور ليصبح الأكبر من حيث المبيعات عالمياً، وهو يخدم المسافرين عبر وإلى دبي على مدار الساعة.

وتتطلع سوق دبي الحرة خلال السنوات المقبلة إلى البناء على الإنجازات السابقة ومواصلة العمل على تعزيز النمو والارتقاء بجودة الخدمة التي حققت سمعة عالمية، بالتوازي مع الترويج لدبي في مختلف المحافل، كما تسعى دائماً إلى مواكبة آخر المستجدات في عالم أسواق التجزئة.

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