بأرقام وإنجازات استثنائية.. مطارات الإمارات تواصل ريادتها العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل مطارات الدولة إنجازاتها الاستثنائية بتحقيق مستويات أداء قياسية منذ بداية العام الجاري، مرسخة بذلك دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وأشارت الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً، إلى أن مطارات الدولة باتت تتربع على قائمة الأكبر عالمياً في استقطاب المسافرين وحجم الشحن الجوي، فضلاً عن تجربتها الرائدة في التطور والريادة والابتكار التي باتت نموذجاً يحتذى به.

مسيرة النمو

وفي دبي، تمضي مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي بثبات، وسط توقعات بأن يصل عدد المسافرين عبر المطار في عام 2024 لما يفوق 90 مليون مسافر، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق والبالغ 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

وسجل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه محققاً 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي حركة الطيران 109.238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%، ونسبة إشغال المقاعد 79.1%، وتمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة.

وشهد النصف الأول من العام الجاري فوز مطار دبي بجائزة المطار الرائد في الشرق الأوسط للعام 2024، كما واصل المطار في يوليو الماضي تصدر التصنيف العالمي من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية.

من جهته، استقبل مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 8.3 ملايين مسافر، محققاً نمواً 12.4% في إجمالي المسافرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مطارات أبوظبي

وقبل أيام، كشفت «مطارات أبوظبي» أنها أتمت بين أول يناير حتى 30 يونيو 2024، إجراءات سفر 13.983.885 مسافراً، بزيادة 33.5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، منهم 13.726.550 مسافراً عبر مطار زايد الدولي، بنمو نسبته 33.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

واقترن النمو في حركة المسافرين مع زيادة موازية في حركة الطيران 24.3%، حيث سجل إجمالي 84.286 رحلة خلال النصف الأول مقارنة بـ 67.835 رحلة خلال النصف الأول من عام 2023.

قاعدة العملاء

وواصلت «مطارات أبوظبي» توسيع قاعدة عملائها خلال النصف الأول من عام 2024، عبر انضمام شركتي طيران جديدتين إلى شبكة مطار زايد الدولي في الربع الثاني من العام، هما «يو إس بنغلا» للطيران التي تسير ثلاث رحلات أسبوعية إلى شيتاغونغ، وأربع رحلات أسبوعية إلى دكا، والخطوط الجوية البريطانية التي تسير رحلات يومية إلى مطار لندن هيثرو.

وشهد مطار زايد الدولي كذلك توسعاً إضافياً في شبكة وجهاته حول العالم، عبر تسيير رحلات إضافية طوال العام إلى سراييفو، وشانديغار (إنديغو)، وجايبور وأنطاليا وبالي والقصيم، وتربات، ورحلات موسمية إلى طربزون ونيس وميكونوس وسانتوريني ومالقة.

معاملات الشحن

وأنجزت «مطارات أبوظبي» معاملات شحن 254.300 طن متري من البضائع منذ بداية عام 2024، حتى نهاية يوليو الماضي.

وقد أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز مجموعة من المبادرات التي أطلقتها «مطارات أبوظبي» مثل الشراكة مع «أسترال للطيران»، و«الاتحاد للطيران» لتعزيز فاعلية عمليات الشحن بين أفريقيا ودولة الإمارات، كما تم إنجاز مرحلة تصميم مبنى الشحن الشرقي الجديد لدعم إتمام معاملات شحن 1.5 مليون طن متري من البضائع بحلول 2030.

وحصلت مطارات أبوظبي، على جائزة «مشغل المطارات الرائد عالمياً» خلال حفل توزيع «جوائز إنجازات قطاع الطيران لعام 2024»، كما حصد مطار زايد الدولي جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024.

زيادة الوجهات

وسجل مطار الشارقة نمواً مماثلاً في حركة الطيران خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 12.2%، بواقع 52 ألفاً و702 حركة طيران.

كما سجل المطار نمواً قياسياً في عمليات مناولة شحن البضائع بلغ 40.7% بإجمالي 97.2 ألف طن، فيما ارتفعت عمليات الشحن الجوي - البحري 17.5% من خلال 7.4 آلاف طن.

وارتفع عدد الوجهات الدولية عبر مطار الشارقة إلى أكثر من 100 وجهة مختلفة من خلال 26 شركة طيران، بما في ذلك رحلات الشحن الجوي، وبالتوازي تتواصل عمليات مشروع التوسعة الجديدة في المطار ورفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.

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