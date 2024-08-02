أحمد بن سعيد: دبي تحظى بمكانة عالمية في صناعة الطيران كمركز ريادي في الاتصال وتسهيل السفر

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي تحظى بمكانة عالمية في صناعة الطيران كمركز ريادي في الاتصال وتسهيل السفر والتجارة والتعاون.

ودون سموه على حسابه على منصة " إكس" : "تحظى دبي بمكانة عالمية في صناعة الطيران كمركز ريادي في الاتصال وتسهيل السفر والتجارة والتعاون".

وأضاف سموه : "استعرضنا خلال اجتماعنا مؤخراً مع السيد ستيفان جوموسلي، المدير العام الجديد لمجموعة "إير فرانس - كي أل أم" في منطقة الهند والشرق الأوسط، والسيد سايمون شولت، المدير العام السابق للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، شراكتنا الممتدة على مدار أكثر من 50 عاماً، والتي بدأت برحلتهم الافتتاحية بين أمستردام ودبي في 5 أبريل 1972..وأكدنا خلال الاجتماع على التزامنا بتعزيز هذه العلاقة".

تحظى دبي بمكانة عالمية في صناعة الطيران كمركز ريادي في الاتصال وتسهيل السفر والتجارة والتعاون.



استعرضنا خلال اجتماعنا مؤخراً مع السيد ستيفان جوموسلي، المدير العام الجديد لمجموعة "إير فرانس - كي أل أم" في منطقة الهند والشرق الأوسط، والسيد سايمون شولت، المدير العام السابق للمجموعة… pic.twitter.com/zNzoaUDL1X — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) August 2, 2024

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