«طيران الإمارات» تعزز خدمة بالي بطائرة A380 لتلبية الطلب المتزايد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلة يومية ثانية بطائرة الإيرباص A380 بين دبي وبالي، اعتباراً من أول سبتمبر وحتى 26 أكتوبر المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى الجزيرة خلال ذروة الموسم المقبل، وسوف تشغل الناقلة رحلتها رقم «ئي كيه 398/399» بطائرة الإيرباص A380 بدلاً من طائرة البوينج 777 الحالية.

وتأتي هذه الترقية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق أول خدمة لطائرة A380 من طيران الإمارات إلى إندونيسيا، في 1 يونيو 2023، كما ستساهم أيضاً في دفع حركة السياحة الوافدة إلى بالي خلال واحدة من أكثر الأوقات ازدحاماً في العام وربط المسافرين من إندونيسيا إلى دبي وخارجها من خلال شبكة وجهات طيران الإمارات العالمية.

وتواصل طيران الإمارات تعزيز التزامها الراسخ بتوفير تجارب سفر عالمية المستوى ودعم قطاع السفر والسياحة المتنامي في إندونيسيا. ومن خلال خدمة بالي برحلتين على متن طائرات A380، ستوفر الناقلة أكثر من 2600 مقعد إضافي أسبوعياً من وإلى الجزيرة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد خلال موسم ذروة السفر.

وبفضل هذه الخدمة الإضافية، يمكن لمزيد من الركاب من وإلى إندونيسيا الاستمتاع بأفضل المنتجات والخدمات على متن الطائرة العملاقة ذات الطابقين، بما في ذلك مقصوراتها الفسيحة، والصالون الجوي، إلى جانب نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي حسب الطلب.

وأطلقت طيران الإمارات خدمة يومية من دون توقف من دبي إلى بالي في 2015، لتضاف إلى رحلاتها إلى جاكرتا والتي بدأت في 1992. وتغطي شبكة خطوط طيران الإمارات 144 وجهة في مختلف أنحاء العالم، وتشغل حالياً رحلتين يومياً إلى جاكرتا وبالي.

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