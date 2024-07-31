546 مليون درهم أرباح «دبي لصناعة الطيران» في النصف الأول بنمو سنوي 5.5%

المصدر: وام

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أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 148.8 مليون دولار (546 مليون درهم) أرباحاً صافية، مقارنة بـ 141.1 مليون دولار (51708 ملايين درهم) للنصف الأول من العام 2023 بزيادة قدرها 7.7 ملايين دولار (28.2 مليون درهم)، وبنمو سنوي نسبته 5.5%.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 679.2 مليون دولار (2.49 مليار درهم) مقارنة بـ 670.1 مليون دولار (2.45 مليار درهم) في النصف الأول 2023، بنمو سنوي 1.4%.

أما إجمالي الأصول فقد بلغ 12.855 مليار دولار (47.1 مليار درهم)، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 12.262 مليار دولار (45 مليار درهم) في النصف الأول 2023، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى النقد من العمليات، ومن سحوبات القروض خلال الفترة.

وبلغت السيولة المتاحة 4.922 مليارات دولار (18.06 مليار درهم) خلال النصف الأول 2024، مقارنة بـ 4.062 مليارات دولار (14.90 مليار درهم) في النصف الأول من العام الماضي. وبلغت نسبة تغطية السيولة 241% بنهاية النصف الأول مقارنة بـ 290% بنهاية 31 ديسمبر 2023.

وأظهرت البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري رفع تصنيف الائتمان غير المضمون للشركة إلى (Baa2) من وكالة «موديز»، وإلى (BBB) من وكالة «فيتش».

وبلغ عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها من قبل الشركة 10 طائرات، منها 4 مملوكة، و6 مدارة، أما عدد الطائرات المباعة فقد بلغ 11 طائرة، منها 10 مملوكة و1 مدارة، وبلغ عدد اتفاقيات الإيجار والتمديدات والتعديلات الموقعة 77 اتفاقية، أما محفظة الطائرات المملوكة المتعاقد عليها فوصلت نسبتها 99.3%.

طلب قوي

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»: إن نمو إيراداتنا وأرباحنا وتحسن هوامشنا وإيراداتنا يعكس استمرار قوة الطلب على الطائرات المستأجرة وخدمات صيانة هياكل الطائرات، ونحن بدورنا نواصل إظهار حيطة مالية مثالية، بما في ذلك التزاماتنا الراسخة بكفاية رأس المال وسيولتنا المتميزة البالغة 4.9 مليارات دولار، والتي أسهمت في التحديثات الأخيرة لتصنيفاتنا الائتمانية طويلة الأجل من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش».

وأضاف: «في حين لا نزال نشهد زخماً قوياً لسوق شراء وبيع الطائرات نعمل حالياً على تقييم عمليات الاستحواذ والخروج من محافظ الطائرات، على ضوء التوقعات بأن يسجل النصف الثاني من عام 2024 نشاطاً كبيراً. وقد تم أيضاً تحديد سجل طلبياتنا حتى الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن استمرار عدم اليقين بشأن التسليم من جانب «بوينغ» يؤخر عمليات التسليم على المدى القريب».

وكانت دبي لصناعات الطيران قد أعلنت في يوليو 2024 عن استئناف برنامجها لإعادة شراء السندات، وهي الآن تقدم عروضاً إرشادية مباشرة من خلال «بلومبرج» عبر سلم استحقاق سنداتها، وقد حصلت الشركة حتى تاريخ 30 يونيو على تفويض لإعادة شراء ما يصل إلى 274 مليون دولار من السندات المستحقة.

من جانب آخر يواصل قسم الهندسة في الشركة تحقيق نمو استثنائي في الإيرادات والأرباح، ففي النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت إيرادات القسم بنسبة 33% إلى 92 مليون دولار، بينما ارتفعت أرباحه بمقدار 103% إلى 20.5 مليون دولار، في حين يستمر العمل بسرعة على رفع سعة حظائر الطائرات في منشأتنا في عمان بالأردن وصولاً إلى هدفنا بتشغيل خمسة خطوط إضافية، ضمن حظائر الطائرات قبل نهاية عام 2024.

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