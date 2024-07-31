طيران الإمارات تصدر تنويهاً لمسافري «الترانزيت» إلى بيروت عبر دبي

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنه لن يتم السماح بسفر العملاء المارين عبر دبي والمتجهين إلى بيروت في يومي 1 و2 أغسطس.

وجاء في بيان عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات: «نوجه عناية العملاء، أنه بسبب القلاقل المستمرة في لبنان، لن يتم قبول مسافري (الترانزيت) عبر دبي إلى بيروت، يومي 1 و2 أغسطس».

وأضاف البيان أنه «سيتم قبول سفر العملاء الذين يبدؤون رحلتهم من دبي أو بيروت. وتعرب طيران الإمارات عن أسفها لأي إزعاج قد يحدث».

وتابع: «يجب على العملاء الذين يرغبون في تغيير خطط سفرهم الاتصال بوكلاء الحجز أو مكتب طيران الإمارات المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز، ويمكن للعملاء التحقق من أحدث المعلومات حول رحلاتهم من خلال زيارة صفحة (حالة الرحلة)».

ودعت «طيران الإمارات» العملاء أيضاً إلى التأكد من دقة المعلومات الخاصة بتفاصيل التواصل مع العميل من خلال زيارة (إدارة الحجز الخاص بك)؛ لتلقي أحدث التحديثات حول رحلاتهم.

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