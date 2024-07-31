«ماينور» تدعم فريق إدارتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فنادق «ماينور» عن تعيين فريق جديد لإدارة فندقين لها في دبي. وتؤكد هذه الخطوة التزام فنادق «ماينور» بتعزيز أدائها التشغيلي وتحسين تجربة الضيوف عبر كل الفنادق التي تندرج تحت محفظتها في دبي.

وتم تعيين جورج فرحات مديراً عاماً ومعه فريق من الخبراء المحترفين في مجال القيادة.

وسيتولى عزام شيراغ منصب مدير الموارد البشرية والثقافة، حاملاً معه خبرة تمتد على أكثر من 17 عاماً وسجلاً موثوقاً في بناء بيئة عمل تعزز ثقافة الشمولية والانخراط التي تعتبر محورية لتحقيق النجاح التنظيمي. وستشغل كريستين خاشاتريان منصب مديرة المبيعات والتسويق، لتوظف خبرتها الممتدة على 24 عاماً من تأديتها أدواراً أساسية في مرحلة ما قبل الافتتاح لسبعة فنادق في دبي.

أما إلينا موخانوفا، التي تم تعيينها أخيراً في منصب مديرة الإيرادات.

وينضم إلى الفريق جاي فاليريانو الذي بدأ مسيرته مع فنادق ماينور في أحد الفنادق الشقيقة لها في أبوظبي عام 2013، إذ سيتولى منصب مدير تكنولوجيا المعلومات.

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