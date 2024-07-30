مطار دبي يواصل الصدارة عالمياً في السعة المقعدية خلال أغسطس

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بالصدارة العالمية في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر أغسطس المقبل، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت بيانات المؤسسة الدولية أن مجمل عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي ارتفع إلى 5.17 ملايين مقعد (10.34 ملايين في الاتجاهين) مقابل 4.96 ملايين مقعد في أغسطس العام الماضي 2023 بزيادة أكثر من 200 ألف مقعد جديد، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية مع استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع طيران الإمارات وفلاي دبي.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة حل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني مسجلاً أكثر 4.2 ملايين مقعد، وجاء مطار سول في المركز الثالث مسجلا 3.69 ملايين مقعد، ثم مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي في المركز الرابع مسجلاً 3.67 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي في المركز الخامس بنحو 3.65 ملايين مقعد، يليه مطار سنغافورة في المركز السادس مسجلاً 3.54 ملايين مقعد، وجاء مطار إسطنبول سابعاً بنحو 3.51 ملايين مقعد، ثم مطار فرانكفورت 3.38 ملايين مقعد، ومطار هونغ كونغ الدولي بنحو 3 ملايين مقعد، وجاء مطار الدوحة في المركز العاشر بنحو 2.8 مليون مقعد.

أما من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فقد أظهر التقرير أن مطار دبي الدولي حل في المركز الثاني عالمياً بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأمريكي الذي سجل 5.49 ملايين مقعد مجدول خلال أغسطس المقبل، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.8 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليأتي في المركز الثالث بعد مطار دبي، تلاه في المركز الرابع مطار «دالاس فورت ورث الدولي» 4.53 ملايين مقعد.

ويتمتع مطار دبي الدولي بمكانة استثنائية كمركز عالمي للطيران، حيث يربط الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة. تتيح هذه الشبكة الواسعة من الرحلات الجوية تدفقاً هائلاً من المسافرين والبضائع إلى دبي، مما يعزز مكانتها مركزاً للأعمال والتجارة والسياحة.

وسجل مطار دبي الدولي أفضل أداء ربعي في تاريخه، حيث استقبل 23 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات باستقبال نحو 91.4 مليون مسافر خلال 2024، ونحو 100 مليون مسافر بحلول 2027.

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