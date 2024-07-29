«سياحة عجمان» تعزز الأنشطة الرياضية لجذب السياح

المصدر: عجمان - البيان

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استضافت إمارة عجمان، أمس، النسخة الثالثة من سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي، بتنظيم دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وسيتي سنتر عجمان.

يُعد هذا السباق فرصة مميزة للمشاركة وتجاوز حرارة الصيف عبر الجري داخل أحد المراكز التجارية الفريدة في عجمان.

ويتضمن السباق ثلاث مسافات: 8 كيلو مترات، و4 كيلو مترات للبالغين، و800 متر للأطفال. بدأ البرنامج بتسجيل المتسابقين، واستلام أرقام الجري، تلى ذلك انطلاق سباق الأطفال، ثم سباق الـ 8 كيلو مترات، وأخيراً سباق الـ 4 كيلو مترات، وتنتهي الفعالية بحفل توزيع الجوائز.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن تنظيم سباق سيتي سنتر عجمان للجري الداخلي يعكس رؤيتنا الراسخة في تعزيز الأنشطة الرياضية وجذب السياح إلى إمارة عجمان.» من جانبها تتوجه دائرة التنمية السياحية في عجمان بالشكر الجزيل إلى جميع الرعاة والداعمين، الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث على مر السنين، حيث يشارك في رعاية الحدث كل من الاتحاد الماء والكهرباء كراعٍ رسمي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للرياضة كراعيين استراتيجيين، وسيتي سنتر عجمان الراعي المضيف، والمستشفى السعودي الألماني كراعٍ طبي.

وتشمل قائمة الداعمين للحدث كلاً من الجهة المنظمة القدرة للخدمات الرياضية، وإنفينيتي جيم وفرقة فرسان زايد.

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