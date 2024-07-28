حمدان بن محمد: دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً باستقبال 9.3 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من 2024

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً باستقبال 9.3 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 9% مقارنة مع النصف الأول من 2023 .

وقال سموه عبر حسابه على منصة " إكس" : " رقم قياسي جديد سجلته دبي بترحيبها بأكثر من 9.3 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو بلغ 9% مقارنة مع النصف الأول من 2023 … هذا الأداء المتصاعد يعكس رؤية محمد بن راشد في تعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 وجهات سياحية عالمية وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 … نشكر فرق العمل في حكومة دبي والشركاء من القطاع الخاص، وهدفنا مواصلة تطوير قطاعنا السياحي وزيادة جاذبيته وتقديم تجارب استثنائية ترتقي بمعايير السياحة الدولية، وأهلاً بكل ضيوف دبي وزوارها".

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