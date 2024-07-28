تحتاج إلى تزويدها بمرآة وإشارات خلفية .. اليابان تعرقل استخدام حقائب السفر الكهربائية

المصدر: د ب ا

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أثارت الشعبية المتزايدة لحقائب السفر الكهربائية القابلة للركوب، والتي تستخدم للتنقل السريع داخل المطارات ومحطات القطارات، قلق السلطات اليابانية بعد ارتفاع عدد الحوادث التي تورط فيها زوار أجانب يستخدمونها بشكل غير قانوني على الطرق العامة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن اليابان حاليا تصنف الحقائب الكهربائية كـ"مركبات مزودة بمحركات" يمكن قيادتها على الطرق فقط في حال توفر معدات أمان مطلوبة ورخصة قيادة.

وطلب مطاران رئيسيان في اليابان بالفعل من المسافرين عدم ركوبها داخل منشآتهما، بينما تحث الشرطة تجار التجزئة المحليين على تحذير العملاء من القوانين الصارمة المتعلقة باستخدامها، خشية أن يكون الزوار الأجانب ليسوا على علم بالقواعد.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أصبحت امرأة صينية أول شخص يتم إحالته للنيابة في اليابان بسبب القيادة بدون ترخيص بعد أن شوهدت تقود حقيبة كهربائية ثلاثية العجلات على الرصيف في أوساكا.

وبموجب قانون المرور الياباني، تصنف الحقائب الكهربائية كـ "دراجات نارية مزودة بمحركات"، وهي فئة تشمل الدراجات النارية الصغيرة بمحركات سعة 50 سي سي أو أقل. وبذلك تحتاج إلى تسجيلها وتزويدها بمرآة خلفية وإشارات خلفية. كما يتعين على السائقين ارتداء خوذة وحمل تأمين ضد المسؤولية.

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