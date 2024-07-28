سيف السويدي: دور محوري لـ«سند» في تعزيز قطاع الطيران العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، الدور المحوري الذي تسهم به مجموعة «سند» في تعزيز قطاع الطيران العالمي، من خلال حلول الصيانة والهندسة المبتكرة، والتزامها بالتميز في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارته منشآت المجموعة في أبوظبي. وأشاد السويدي بالحلول المتميزة والممارسات التقنية والبرامج الهندسية، التي تعتمدها «سند» في صيانة وإصلاح محركات الطائرات المدنية، مشيراً إلى مردود ذلك وتأثيره الإيجابي والداعم لحاضر ومستقبل صناعة الطيران عالمياً، انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات. وتحتفظ «سند» بسجل حافل من الإنجازات والخبرات المتراكمة على مدى 37 عاماً في مجال إصلاح محركات الطائرات حول العالم.

وتقدم «سند» خدمات نوعية لأكثر من 30 شركة طيران حول العالم، من خلال أفضل الممارسات التقنية، التي تمزج بين الحلول والتجارب العالمية، وأفضل الخبرات من الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تقود مسيرة الأداء الهندسي والتقني والفني في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات. جدير بالذكر أن «سند» نجحت العام الماضي في صيانة أعلى عدد محركات على امتداد مسيرتها المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد.

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