«ماغما» توسّع حضورها العالمي بمكتب في دبي

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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وسّعت شركة «ماغما للطيران»، التابعة لشركة تشابمان فريبورن وجزء من آفيا سوليوشنز، حضورها العالمي بافتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي للسلع المتعددة، حسبما ذكر موقع «ستات تايمز».

وستشغل «ماغما طائرة إيرباص» A321-200P2F، وطائرة بوينغ B737 في المنطقة، وستتمركز طائرات الشحن ضيقة البدن في مطارات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد وسيرأس مكتب دبي أودرون كينيت، مدير «ماغما للطيران».

وقال أودرون «تعزز الطائرتان الجديدتان ضيقتا البدن اللتان أضفناهما إلى أسطولنا بشكل كبير من قدرتنا الحالية، حيث تسهمان في تعزيز قدرتنا الحالية، التي تصل إلى 5,500 كيلو متر». وأضاف: «إنه مع الإضافتين الجديدتين ستصبح «ماغما» واحدة من شركات الشحن القليلة، التي تمتلك قدرات طائرات إيرباص A321-200P2F، وطائرة بوينغ B737.

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