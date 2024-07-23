«العربية للطيران» تضيف المالديف إلى شبكة وجهاتها العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة وجزر المالديف الخلابة. وسوف تنطلق الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيلانا الدولي في ماليه يومياً اعتباراً من 27 أكتوبر 2024.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الناقلة بتعزيز خيارات السفر الجوي الاقتصادي حول العالم وتزويد المسافرين بخيار مثالي للسفر إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية في منطقة جنوب آسيا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسر العربية للطيران الإعلان عن إضافة واحدة من أهم الوجهات السياحية الساحرة إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية.

ويؤكد إطلاق الرحلات المباشرة إلى جزر المالديف التزامنا الدائم تجاه المسافرين بتقديم المزيد من خيارات القيمة المضافة وتقديم تجربة سفر إلى عدد من أروع الوجهات حول العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز