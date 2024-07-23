6.26 ملايين مقعد على رحلات الناقلات الإماراتية في يوليو

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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وفرت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» أكثر من 6.26 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يوليو الجاري، مقارنة مع 5.88 ملايين مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 6.46%، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

واستحوذت الناقلات الوطنية على 26.6% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط ككل، حيث سجلت الناقلات الجوية في مطارات المنطقة 23.53 مليون مقعد مجدول خلال يوليو الجاري.

وكشفت البيانات أن «طيران الإمارات» جدولت خلال يوليو الجاري 3.2 ملايين مقعد مقارنة مع 3.14 ملايين مقعد في يوليو 2023 بنمو 1.9%، بينما شغلت «فلاي دبي» 1.19 مليون مقعد بنمو 4.7% مقارنة مع 1.14 مليون مقعد شغلتها الناقلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، مع تشغيل رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية الجديدة في قارات العالم الست، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية إلى وجهات أخرى لخدمات الركاب والشحن معاً.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي وجهات الناقلتين حالياً إلى 280 وجهة عالمية، حيث تضم شبكة «طيران الإمارات» 151 وجهة عبر القارات الست، منها 10 مدن يخدمها أسطول الشحن في أكثر من 70 دولة، فيما نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، منها ما يزيد على 75 وجهة، لم تكن لها سابقاً روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من الإمارة.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» جدولت شركة الاتحاد للطيران على رحلاتها خلال الشهر الجاري نحو مليون مقعد بنمو 27.4%، وأعلنت الاتحاد للطيران، مؤخراً عن تسيير رحلات إلى 8 وجهات خلال شهر يونيو، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة.

وكشفت البيانات أن رحلات «العربية للطيران» ضمت نحو 842.8 ألف مقعد بنمو 6.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتمتلك مجموعة «العربية للطيران» شبكة واسعة تربط نحو 215 وجهة انطلاقاً من مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات (الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة) تشمل 115 وجهة، بالإضافة إلى 74 وجهة من مراكز عملياتها في المغرب، و20 وجهة في مصر، و6 وجهات في باكستان.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

وحقق قطاع الطيران المدني في الإمارات نمواً ملموساً خلال النصف الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.

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