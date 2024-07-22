«طيران الإمارات» تشغل 44 ألف رحلة خلال الصيف

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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تقوم «طيران الإمارات» بتشغيل 44.02 ألف رحلة خلال شهور فصل الصيف «يونيو ويوليو وأغسطس»، ما يوفر18.33 مليون مقعد لتلبية الطلب المتنامي على السفر، بنمو نسبته 2.4% مقارنة مع 42.98 ألف رحلة شغلتها الناقلة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتعاون مع العديد من الجهات في المنظومة السياحية بدبي تواصل «طيران الإمارات» شراكتها في حملات فريدة، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة في صدارة اهتمامات السائحين والمسافرين من أجل الأعمال على حد سواء، وتعزيز جاذبيتها باعتبارها واحدة من الوجهات الأكثر إثارة وتكاملاً في العالم مع تنوعها السياحي، وعوامل الجذب والعروض المتنوعة لجميع الزوار.

وأظهرت بيانات حصلت عليها «البيان» أن «طيران الإمارات» شغلت خلال يونيو الماضي 14.33 ألف رحلة إلى جميع أنحاء العام، تضم 5.97 ملايين مقعد، في حين أنها تشغل خلال الشهر الجاري 14.85 ألف رحلة تضم 6.176 ملايين مقعد، وسوف تشغل 14.84 ألف رحلة خلال أغسطس المقبل تضم 6.177 ملايين مقعد.

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