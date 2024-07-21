«إيتا إيروايز» الإيطالية تتخطى أهدافها وتتوقع أرباحاً بـ 300 مليون يورو

المصدر: د ب ا

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تخطت شركة طيران "إيتا إيروايز" الإيطالية المتعثرة التي من المقرر أن تندمج مع شركة "دويتشه لوفتهانزا" الألمانية، أهدافها وتوقعت أن تحقق أرباحا تصل إلى 300 مليون يورو (326 مليون دولار) في العام المقبل، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارتها، أنتونينو توريتشي، في مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاحد عن توريتشي قوله، إنه بناء على النتائج المتوقعة هذا العام، تتوقع شركة الطيران الإيطالية "في عام 2025، تحقيق بعض النمو الذي توقعناه بالنسبة لعام 2027".

وأفاد رئيس مجلس إدارة "إيتا"، التي خلفت شركة الطيران الوطنية "أليطاليا"، بأن الشركة تتوقع بالفعل تحقيق "إيرادات تزيد على 4 مليارات يورو في العام المقبل، أي قبل عامين مما هو مخطط من جانبنا".

وأضاف أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب يمكن أن تكون أعلى من المتوقع للعام المقبل، بما يتراوح بين 250 مليون يورو و300 مليون يورو.

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