«طيران الإمارات» تسجل 3 ملايين مسافر على خط «نيوكاسل - دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت «طيران الإمارات» إنجازاً جديداً بتجاوز عدد ركابها على خط «نيوكاسل – دبي» ثلاثة ملايين مسافر. يأتي هذا الإنجاز بعد انطلاق الرحلات المنتظمة على هذا الخط الحيوي في عام 2007، حيث أصبح مطار دبي إحدى أكثر الوجهات الصيفية شعبية من نيوكاسل إلى جانب بالما وأنتاليا وأليكانتي.

وتشهد هذه الرحلة اليومية عبر طائرة «بوينغ 777» إقبالاً متزايداً منذ استئنافها في نوفمبر 2022، حيث تتيح للركاب فرصة الاستمتاع بإقامة في دبي أو مواصلة رحلاتهم إلى أكثر من 130 وجهة في آسيا وأفريقيا وأستراليا عبر هذا المركز العالمي للنقل. كما تسهم الناقلة الوطنية الإماراتية في تعزيز التجارة بين شمال شرق انجلترا والعالم من خلال نقل أكثر من 20 ألف طن من البضائع من المنطقة.

وفي هذا السياق، أعرب ليون ماكويد، مدير تطوير الطيران في مطار نيوكاسل، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع «طيران الإمارات»، مؤكداً أهمية الرحلة المباشرة إلى دبي في دعم حركة المسافرين والأعمال على حد سواء. وأضاف أنه يتطلع لمزيد من التعاون بين الطرفين لتعزيز نمو المنطقة واستقطاب الاستثمارات.

من جانبها، أشادت جولي بيلي، مديرة المبيعات الإقليمية لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، بأهمية نيوكاسل كبوابة رئيسية للناقلة في المملكة المتحدة، معربة عن فخرها بتجاوز عدد الركاب إلى ثلاثة ملايين مسافر على هذا الخط. كما أكدت التزام طيران الإمارات بتوفير أفضل الخدمات لعملائها في المنطقة.

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