بوينغ تتوقع حاجة صناعة الطيران لنحو 44 ألف طائرة بحلول 2043

المصدر: د ب ا

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تتوقع شركة بوينغ الأمريكية للطائرات أن تصبح صناعة الطيران بحاجة لنحو 44 ألف طائرة على مدار العقدين المقبلين.

وقالت بوينغ، في أحدث توقعاتها طويلة المدى أمس الجمعة، إنها تتوقع أن إجمالي عدد طائرات الركاب والشحن المستخدمة حول العالم سوف يتضاعف تقريبا بحلول 2043.

وأوضح مدير بوينغ، دارين هولست، أن السفر أصبح أكثر أهمية للناس الآن مقارنة بفترة جائحة فيروس كورونا. كما أن الطلب يتزايد لأنه يتم استبدال الطائرات وقت متأخر عن المعتاد بسبب اختناقات التسليم.

وأوضح هولست أن عمر أسطول الطائرات صار أكبر بواقع عام إلى عام ونصف العام، في المتوسط، عن قبل الجائحة.

ورفعت بوينغ توقعاتها للطلب بواقع 3 % خلال عام، وسوف يكون نحو ثلاثة أرباع الطائرات المطلوبة ذات ممر واحد.

وتلعب الطائرات منخفضة التكلفة دورا رئيسيا في هذا، بحسب هولست، مضيفا أنه من المتوقع أن يأتي خُمس الطلب المتوقع طويل المدى من الصين وحدها.

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