«صيف دبي» يتواصل بعروض مذهلة في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تتيح مفاجآت صيف دبي، في دورتها السابعة والعشرين، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان المدينة، فرصة مثالية للاستمتاع بآلاف العروض والأنشطة الترفيهية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، ويشمل ذلك العديد من الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها بأفضل الأسعار حصرياً لسكان دولة الإمارات وزوّارها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً»، في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في أنحاء دبي، ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط.

وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع. ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتجارب طعام بأفضل الأسعار في مطاعم، مثل مطعم زهر الليمون الأصلي، وريزن كافيه وأرتيزان بيكري، وكافيه بتيل، ومطعم أرماني/ديلي، ولوكسيتان كافيه، وآل بيت، ودانكن دونتس، وبلاك تاب، والعديد من المطاعم الأخرى.

وفي ظل التخفيضات الرائعة، يمكن للجميع الاستمتاع بالمزيد من العروض الترويجية والتجارب، بأفضل الأسعار في مفاجآت صيف دبي.

تخفيضات

وتقدم مئات الفنادق والوجهات السياحية الأكثر شهرة في دبي، تخفيضات رائعة لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون ، لإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بعطلة صيفية لا تنسى بأفضل الأسعار، مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها المدينة، حيث تكشف أفضل المنتجعات والفنادق فئة الخمس نجوم عن تخفيضات لا ينبغي تفويتها على أسعار الغرف والمطاعم، وعلاجات السبا وغيرها.

ويقدم فندق ميلينيوم بلازا داون تاون، لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الباحثين عن حجوزات جماعية، تخفيض 50 % على حجز الغرفة الثانية. ويقدم منتجع ميليا ديزرت بالم تخفيض 40 % على أسعار الغرف، في ما يقدم منتجع نخلة دبي بإدارة أنانتارا ومنتجع أنانتارا جزر العالم دبي، تخفيضاً بنسبة 35 % على أسعار الغرف والفيلات، مع تخفيض 30 % على خدمات السبا.

ويمكن لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، الاستفادة من تخفيض 30 % على أسعار الغرف في كل من فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، والعنوان للفنادق والمنتجعات، وفندق ميركيور دبي ديرة، وفندق ايبيس ستايلز دبي ديرة، وفندق أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة.

وتقدم فنادق جراند حياة دبي، ونوفوتيل بر دبي، وسيرو ون زعبيل، وإنديغو دبي داون تاون، تخفيض 20 % على أسعار الغرف، في ما يعزز فندق بانيان تري دبي على جزيرة بلوواترز، متعة الصيف لسكان دولة الإمارات ودول التعاون ، من خلال تخفيض 20 % على أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات وعلاجات السبا.

كما كشفت فنادق جميرا عن عروض ، تشمل تخفيض 20 % على أسعار الغرف، ووجبة إفطار مجانية، وتخفيضات إضافية على الأنشطة، وغيرها الكثير في فنادقها، التي تشمل برج العرب، وجميرا أبراج الإمارات، وزعبيل هاوس الروضة.

ويقدم منتجع ون آند أونلي رويال ميراج، عرض احجز ليلة واحصل على الثانية مجاناً، في ما يقدم فندق ذا دبي إديشن لسكان الإمارات ودول التعاون، 4 ليالٍ بسعر 3 فقط، بالإضافة إلى قسيمة بقيمة 200 درهم لعلاجات السبا.

وسيستمتع ضيوف منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، بتخفيضات على أسعار الإقامة والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 250 درهماً في الليلة، في ما يقدم فندق سوفيتل دبي النخلة، أسعار غرف رائعة خلال مفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى تخفيضات 20 % في المطاعم والسبا. ويقدم فندق وشقق موفنبيك بر دبي تخفيضات 25 % على أسعار الغرف.

ويقدم فندق فيرمونت النخلة، تخفيضات تصل إلى 25 % على أسعار المأكولات والمشروبات، و20 % على خدمات السبا، في ما سيستمتع ضيوف فندق ومساكن كمبينسكي نخلة جميرا، بتخفيضات 25 % على أسعار الغرف، مع ترقيات مجانية ووجبة إفطار.

إقامة ممتدة

ويقدم كل من هوليداي إن دبي الخليج التجاري، وستاي بريدج سويتس دبي الخليج التجاري، وفوكو دبي، تجارب إقامة ممتدة، تصل إلى 36 ساعة عند الحجز لليلة واحدة فقط، في ما يقدم فندق هامبتون باي هيلتون دبي البرشاء، تخفيض 15 % على أفضل أسعار الغرف المتاحة.

ويمكن لضيوف سانت ريجس دبي النخلة، الاستمتاع بتخفيض 10 % على أسعار الغرف، و20 % على علاجات السبا، في ما يقدم فندق فورتشن ديرة وفندق جيه 5 بور سعيد، وجيه 5 رمال للشقق الفندقية، وفندق بريزيدنت، ومنتجع الحبتور للبولو، وفندق أوكسيدنتال الجداف، تخفيضات 10 % هذا الصيف.

وتشمل المعالم السياحية التي يمكن زيارتها، متحف مدام توسو دبي، حيث تبلغ رسوم الدخول 115 درهماً، بدلاً من 150 درهماً، في ما تقدم سيلفر كوين لتأجير اليخوت والقوارب، تخفيضات 40% على الحجوزات الجماعية.

ويمكن للعائلات والأصدقاء أيضاً الاستمتاع بعرض دخول منتزهين ترفيهيين في دبي، باركس آند ريزورتس، والدفع مقابل متنزه واحد فقط. كما يمكن للأزواج مشاهدة دبي من السماء، مع مغامرة باراموتور الصحراوية، بسعر 799 درهماً، بدلاً من 950 درهماً، أو العودة بالزمن إلى الوراء.

والتعرف إلى تاريخ دبي في متحف الشندغة، الذي يقدم عرض اشترِ تذكرة واحصل على الأخرى مجاناً، خلال صيف دبي. وأصبح قضاء الصيف في دبي بصحبة العائلة، أفضل من أي وقت مضى، مع العديد من العروض والتجارب التي تقدمها الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية للعائلات خلال مفاجآت صيف دبي 2024.

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