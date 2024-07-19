الخطوط الجوية الكويتية: نتخذ الاستعدادات لأي طارئ نظرا للخلل التقني العالمي

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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للطيران المدني لأخذ الاستعدادات اللازمة لأي طارئ، نظرا للخلل الفني العالمي في أنظمة بعض المطارات ومنصات الحوسبة السحابية.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه "سيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية للشركة في حال وجود أي مستجدات في عمليات التشغيل".

كانت شركة طيران "الجزيرة" قد أعلنت أيضاً في بيان رسمي تأثرها بعطل الخدمات العالمي.

وأضافت "لقد أثر انقطاع خدمة مايكروسوفت‬ على مستوى العالم بشدة على أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا".

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