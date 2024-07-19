مطارات دبي : مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي

المصدر: وام

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قال متحدث باسم مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي (DXB) يعمل بشكل طبيعي، رغم تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 هذا الصباح.

وأوضح المتحدث أن شركات الطيران المتضررة تحولت على الفور إلى نظام بديل، ما سمح باستئناف عمليات تسجيل الوصول العادية بسرعة.

إلى ذلك قال متحدث باسم "فلاي دبي"، إن عمليات الناقلة لم تتأثر بالعطل التقني المتعلق بأنظمة المعلومات، مشيرا إلى أن "فلاي دبي" تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

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