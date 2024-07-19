توقف العديد من رحلات شركات الطيران الأمريكية الكبرى

المصدر: وكالات

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أعلن عدد من كبرى شركات الطيران الأمريكية من بينها خطوط دلتا ويونايتد وأمريكان، وقف جميع رحلاتها في ساعة مبكرة الجمعة بسبب مشكلة اتصالات، بحسب إدارة الطيران الفدرالية.

وقالت الإدارة في مذكرة لشركات الطيران إن "جميع ... الرحلات بغض النظر عن الوجهة النهائية" أوقفت بسبب "مشكلة الاتصالات".

وأوضحت الإدارة أن رحلات شركة يونايتد إيرلاينز ورحلات شركة أليغيانت إيرلاينز تم إيقافها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت أن جميع رحلات شركتي دلتا وأمريكان إيرلاينز توقفت على الأرض، صباح الجمعة، بسبب مشاكل في الاتصال.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التوقف الأرضي يؤثر على جميع رحلات دلتا وأمريكان إيرلاينز أيا كانت وجهتها.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف الأرضي، لكن إدارة الطيران الفيدرالية اقترحت تحديثا في الساعة 5 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

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