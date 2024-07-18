الناقلات الوطنية تتسلّم 11 طائرة من «بوينغ» في 6 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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سلّمت شركة «بوينغ» الأمريكية ثلاث شركات طيران إماراتية 11 طائرة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة تقديرية وصلت إلى 6.3 مليارات درهم. وبحسب بيانات للشركة الأمريكية حصلت «البيان» على نسخة منها، فإنها سلمت «الاتحاد للطيران» ثلاث طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» خلال فبراير الماضي، و4 طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» لـ «فلاي دبي» في يناير وفبراير ومايو ويونيو، و4 طائرات من الطراز ذاته تسلمتها شركة «دبي لصناعات الطيران» في مارس ومايو ويونيو. وتبلغ قيمة الطائرات التي تسلمتها الشركات الثلاث 6.3 مليارات درهم.

وبحسب البيانات، تسلمت شركات الطيران في المنطقة 13 طائرة جديدة خلال النصف الأول منها 11 طائرة للشركات الإماراتية، الأمر الذي يعكس حجم النمو والتوسعات التي تشهدها الناقلات الوطنية خلال الفترة الحالية بدعم من ارتفاع حجم الطلب على السفر من وإلى الإمارات.

وأنهت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عام 2023 بطلبيات ضخمة للطائرات قيد التسليم تضم 472 طائرة، بقيمة دفترية 155 مليار دولار، بما يعادل 569 مليار درهم، ما يؤكد الالتزام باستيعاب النمو المستقبلي المتوقع لقطاع الطيران في الإمارات، وتعزيز مكانة دبي المحورية في هذا القطاع الحيوي.

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