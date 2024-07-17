طيران الإمارات تفتتح متجراً جديداً للحجز والمبيعات في هونغ كونغ

المصدر: البيان

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افتتحت طيران الإمارات رسمياً متجرها للمبيعات في هونغ كونغ، في خطوة مهمة في مسيرتها التوسعية في المدينة. ويعد المتجر الجديد هو الأول للناقلة في منطقة الشرق الأقصى، وذلك في إطار خططها التي سيتم تطبيقها على مراحل في المنطقة وضمن شبكة الناقلة العالمية.

وشهد افتتاح متجر مبيعات طيران الإمارات الشيخ سعود المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ، وأورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الشرق الأقصى، وسلطان الريامي، مدير طيران الإمارات في هونغ كونغ، إلى جانب عدد من المسؤولين والشركاء التجاريين ووسائل الإعلام.

ويعكس الاستثمار في متجر طيران الإمارات في هونغ كونغ التزام الناقلة بتوفير تجربة سلسة واستثنائية، وبشكل يجعل منتجاتها وخدماتها وضيافتها ذات الشهرة العالمية أقرب إلى العملاء. ويقع المتجر في مبنى Nexxus، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات المتميزة التي تشمل حجز الرحلات وإصدار التذاكر والمساعدة الشخصية للعملاء.

وقال أورهان عباس: "تحظى هونغ كونغ بأهمية استراتيجية كبيرة لطيران الإمارات، ومن هذا المنطلق فإننا سعداء بافتتاح أول متجر لمبيعات طيران الإمارات في منطقة الشرق الأقصى في هونغ كونغ، حيث نهدف من خلاله إلى تقديم تجربة استثنائية لعملائنا ومنحهم أفضل خدمة في كل خطوة من رحلتهم. وتماشياً مع وعدنا بـالسفر بـ"تميز دائم"، يجمع متجر طيران الإمارات بين التقنيات المتقدمة والخدمات الشخصية التي يقدمها خبراء طيران الإمارات في السفر، لضمان تجربة سلسة وثرية لعملائنا".

يقع المتجر على مساحة 1500 قدم مربع، ويوفر للعملاء بيئة مريحة تتميز بالأثاث الخفيف والعصري، لإنجاز ترتيبات سفرهم براحة وسهولة في مكاتب خدمة العملاء المخصصة التي تلبي حجوزات الطيران وإصدار التذاكر والاستفسارات العامة. وسيقدم خبراء السفر المساعدة الشخصية للعملاء، مما يمكنهم من الاستمتاع بعملية تخطيط السفر والحجز السلس لبرامج الرحلات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

كما يتضمن المتجر شاشات تفاعلية كبيرة إلى جانب شاشات الخدمة الذاتية المدعومة بالتكنولوجيا الذكية والتي تعمل على تقليص أوقات الانتظار وتسهيل الخدمة بشكل أسرع، وشاشات LED تعرض أحدث منتجات طيران الإمارات وعروضها الترويجية.

ويعرض المتجر لفترة محدودة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، ليمنح العملاء نظرة مباشرة على الراحة الاستثنائية التي سيستمتعون بها عند السفر على متن هذه الدرجة. كما يحظى العملاء الذين يزورون المتجر بفرصة الاطلاع على مجموعة مختارة من البضائع الرسمية لطيران الإمارات وإكسسوارات السفر.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين هونغ كونغ ودبي. وتأكيداً على التزامها تجاه السوق، وقعت الناقلة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجلس هونغ كونغ للسياحة تهدف إلى تعزيز السياحة الوافدة إلى المدينة من الأسواق المستهدفة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة فتح صالة طيران الإمارات في مطار هونغ كونغ الدولي بعد تحديثها، إلى جانب توسيع نطاق خدمة السيارة مع سائق المجانية لتشمل ركاب درجة الأعمال في هونغ كونغ، مما يعزز تجربة سفرهم.

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