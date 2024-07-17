الاتحاد للطيران و«باتيك إير» في شراكة بالرمز

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وشركة «باتيك إير الماليزية» تعاونهما من خلال إطلاق شراكة بالرمز، لدعم خدمات الربط للمسافرين على متن رحلاتهما.

بموجب الاتفاقية أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد السفر بسلاسة إلى 8 مواقع محلية ودولية عبر مطار كوالالمبور الدولي، مقر «باتيك إير»، والاستمتاع بالخدمات والشبكات المشتركة للشركتين، من خلال حجز تذكرة واحدة، إضافة إلى خدمة نقل أمتعتهم بسلاسة إلى وجهتهم النهائية.

وتتيح الاتفاقية لضيوف الاتحاد السفر إلى 5 وجهات جديدة في ماليزيا، وهي: جوهور باهرو، لانكاوي، بينانغ، كوتا كينابالو، وتاواو، إلى جانب ثلاث نقاط دولية وهي: دا نانغ وهانوي في فيتنام، وبيرث في أستراليا. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ للرحلات المنطلقة اليوم، وهي الاتفاقية 38 للمشاركة بالرمز للاتحاد.

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