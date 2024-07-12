طيران الإمارات تطلق حملة توظيف في سنغافورة

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله )

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تستعد شركة طيران الإمارات لإطلاق حملة توظيف في سنغافورة، الأسبوع المقبل، لاستقطاب أطقم ضيافة، في إطار حملتها العالمية، التي تستهدف توظيف 5000 عضو جديد لطاقم الضيافة.

وأعلنت شركة طيران الإمارات في وقت سابق عن حاجتها لزيادة طاقم الضيافة العالمي بنسبة 25 %، وذلك للعمل على طائرات إيرباص A350 الجديدة المقرر دخولها الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، وطائرات بوينغ 777X، التي ستدخل الخدمة في عام 2025.

وستعقد الشركة حملة التوظيف في سنغافورة في 16 يوليو، للبحث عن مرشحين للانضمام إلى فريقها المتعدد الجنسيات. وتستضيف طيران الإمارات هذا العام أياماً مفتوحة وتقييمات في أكثر من 460 مدينة عبر ست قارات، مما يعكس مدى الحاجة للطاقم الجديد.

ويضم طاقم ضيافة طيران الإمارات أعضاء من أكثر من 140 جنسية يتحدثون أكثر من 70 لغة، مما يعد ميزة كبيرة عند التعامل مع مجموعة متنوعة من الركاب من جميع أنحاء العالم. ويضم الفريق الحالي للناقلة نحو 75 سنغافورياً، وسيتم تقديم الفرصة نفسها للراغبين في التسجيل عبر الإنترنت لهذا الحدث، الذي يتطلب دعوة فقط من خلال موقع وظائف مجموعة الإمارات.

وفي العام الماضي قامت طيران الإمارات بتوظيف 8000 عضو جديد لطاقم الضيافة وأجرت حملات توظيف في 353 مدينة، واليوم لديها 22000 موظف في أطقم الضيافة، وتحتاج إلى حوالي 5000 آخرين. ويخضع جميع المتقدمين الجدد لتدريب مكثف لمدة سبعة أسابيع ونصف في منشأة الشركة الحديثة في دبي.

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