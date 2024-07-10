«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها المنتظمة بين بوسطن وأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تحديثات مثيرة على رحلاتها إلى أمريكا الشمالية قبل موسم السفر الشتوي، مما يعزز التزام الشركة بتقديم تجارب السفر السلسة. واعتباراً من 27 أكتوبر، ستقوم «الاتحاد للطيران» بزيادة عدد رحلاتها المنتظمة بين بوسطن وأبوظبي من أربع رحلات أسبوعية إلى رحلة يومية، مما يوفر للمسافرين في رحلات الأعمال أو الترفيه إلى أمريكا الشمالية المزيد من الخيارات والمرونة عند التخطيط للسفر إلى الإمارات وما ورائها في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية.

يأتي قرار زيادة الرحلات إلى بوسطن بناءً على الأداء القوي لهذا الطريق، وبعد ثلاثة أشهر فقط من بدء «الاتحاد للطيران» بالتشغيل إلى بوسطن كوجهة رابعة لها في الولايات المتحدة، بعد شيكاغو ونيويورك وواشنطن، بالإضافة إلى تورونتو بكندا، مما أدى إلى توسيع نطاق تواجد الاتحاد للطيران في أمريكا الشمالية.

وقال آريك دي، رئيس الشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»: تواصل رحلاتنا إلى بوسطن أداءها القوي، حيث قاربت على تسجيل طاقتها الاستيعابية القصوى منذ الرحلة الافتتاحية في شهر مارس الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز