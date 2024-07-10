«ماستركارد» تبرم شراكة مع التحالف العالمي للفنادق لتعزيز قطاع السفر

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «ماستركارد» اتفاقية شراكة متعددة الأسواق مع التحالف العالمي للفنادق، أحد أكبر تحالفات العلامات الفندقية المستقلة في العالم، من أجل طرح بطاقات تحمل العلامة المشتركة لكلتا المؤسستين، بهدف تعزيز قطاع السفر والارتقاء بتجارب الضيافة للمسافرين المتميزين. وتأتي هذه الشراكة في إطار السعي المشترك لتحسين تجربة حاملي البطاقات المترفين وتلبية احتياجاتهم الفريدة، وإتاحة خيارات أكبر لهم من حيث الإقامة ومكافآت أكثر تميزاً.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: نحن ملتزمون بربط الناس باهتماماتهم وتحسين التجارب الاستهلاكية من أجل تشجيع التغيير الإيجابي. وفي ظل نمو قطاع السفر الفاخر في المنطقة، نحرص على مواصلة إثراء تجارب العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من مزايا السفر والمكافآت والتجارب المريحة.

وقال كريس هارتلي، الرئيس التنفيذي لتحالف الفنادق العالمي: تمثل شراكتنا مع «ماستركارد» خطوة مهمة على صعيد جهودنا المستمرة لتقديم مكافآت أكثر لعملائنا الأوفياء.

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