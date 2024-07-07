فندق إديشن أبوظبي يوفر وجهة مثالية لقضاء موسم الصيف

المصدر: دبي - البيان

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يقدم فندق «إديشن أبوظبي» من موقعه في قلب العاصمة أبوظبي، وجهة مثالية للاستمتاع بفصل الصيف في دولة الإمارات، ويجمع بين مزايا الابتكار والفخامة والأصالة. وينفرد الفندق بموقعه في شبه جزيرة البطين ويتميز بإطلالته البحرية الخلابة، فضلاً عن تجاربه الاستثنائية.

ويتخطى «إديشن أبوظبي» مفهوم الفندق التقليدي إلى كونه ثمرة التعاون الاستثنائي بين «إيان شراجر» وشركة «ماريوت» الدولية. ويرسي الفندق معايير جديدة للفخامة العصرية من خلال الجمع بين التصميم المبتكر والخدمات عالية الجودة والمرافق الفريدة، فضلاً عن كونه أول فنادق علامة إديشن في الشرق الأوسط.

ويحتضن الفندق ردهة فاخرة تستقبل الزوار منذ لحظة دخولهم؛ ويعكس التصميم المستوحى من التراث البحري للمنطقة الانسيابية الرائعة التي يتميز بها الخليج العربي، حيث يحتفي بالعمارة الإماراتية التقليدية. وينعكس التزام الفندق بالتميز من خلال الاعتناء بأدق التفاصيل التي تشمل الأعمال الفنية المذهلة والمفروشات المصنوعة محلياً.

ويتيح الفندق لضيوفه إمكانية الاستمتاع بثلاثة خيارات من المطاعم، ويوفر مطعم ماركت في فندق «إديشن» تجربة طعام حيوية تركز على المأكولات الصحية المحضرة باستخدام مكونات طازجة. ويأخذ مطعم «أوك روم» الزوار في رحلة إلى المطبخ البريطاني، بينما يقدم مطعم ذا لايبراري بار أشهى المشروبات وسط أجواء مميزة. كما يدعو مطعم ألبا تيراس محبي النكهات المتوسطية للتلذذ بأشهى المأكولات في الهواء الطلق.

ويبرز مفهوم الفخامة في فندق إديشن أبوظبي من خلال غرف الضيوف والأجنحة والمساكن الخاصة المصممة بعناية. وتتميز كل مساحة بطابعها الأنيق ومرافقها الاستثنائية وإطلالاتها الخلابة على المارينا، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بأقصى مستويات الراحة والرفاهية خلال إقامتهم في شقق البنتهاوس أو المساكن الخاصة.

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