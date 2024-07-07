رفاهية دبي تمتد إلى منتجع «مازاغان» في المغرب

المصدر: الجديدة، المغرب - محمد عبدالرشيد

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ظهرت فخامة ورفاهية دبي في المنتجعات العالمية بالدول الأخرى، ومنها منتجع «مازاغان» بمدينة الجديدة في المغرب، الذي يطل على شواطئ ساحل المحيط الأطلسي، بعد أن استحوذت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية؛ الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، على حصة أكثرية في مجموعة كيرزنر الدولية القابضة المحدودة، المالكة لمنتجعات ومساكن «أتلانتس» الشهيرة، ومنتجعات «ون آند أونلي» فائقة الترف حول العالم، ومنها منتجع «مازاغان»، الذي يستعد للاحتفال بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشائه في أكتوبر المقبل.

وعرف منتجع «مازاغان» بأنه وجهة مفضلة للملوك ورؤساء العالم والكثير من المشاهير لقضاء إجازاتهم، حيث يتمتع بموقع متميز مع إطلالات على مناظر المحيط والبحيرات، بالإضافة إلى احتضانه ملعب الغولف والحدائق ووجود المسبح في وسطه. ويضم المنتجع موقعاً مساحته 250 هكتاراً من الأراضي المحاذية للشاطئ (ويغطي المنتجع بأكمله مع إضافة أراضي الغابات المحيطة به 514 هكتاراً)، ويتضمن فندقاً من فئة خمسة نجوم يحتوي على 500 غرفة

و1000 سرير، ومطاعم متعددة منها المتوسطي والبرتغالي والغربي، وردهة للحفلات الخاصة، ومجموعة متنوعة من المطاعم. وبتصميم القصور المغربية الملكية الأصيلة صممت بنايات المنتجع، مع تشكيلة متنوعة من المطعم المغربي والأوروبي. وفي المناطق الخارجية توجد أرحب وأبهى إطلالات الطبيعة. وساحل المنتجع على الأطلسي عبارة عن شاطئ بطول 7 كيلو مترات، بالإضافة إلى توفر مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما أنه يعتبر من أحد أكبر مراكز المؤتمرات في المنطقة، ويعتبر منتجع «مازاغان» أحد الأماكن المفضلة للسياح الذين يبحثون عن بيئة عربية، حيث إنه يستجيب باستمرار إلى التدفق المتزايد للزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما يتضمن المنتجع نادياً للأطفال والمراهقين، وبرك سباحة وحدائق وخليجاً مائياً، بالإضافة إلى مجموعة من محلات البيع بالتجزئة. ويضم مركز المؤتمرات في المنتجع صالة مناسبات تتسع لألف شخص، وغرف اجتماعات وقاعة مخصصة لاجتماعات مجالس الإدارة. ويتكون نادي الغولف الذي صممه اللاعب الشهير «غاري بلاير» من 18 حفرة على امتداد الشريط الساحلي المحاط بـ 150 فيلا سكنية مقامة على التلال المتموجة المحاذية للشاطئ. كما سيتضمن المنتجع أيضاً نادياً صحياً.

ويشهد منتجع «مازاغان» هذا الموسم ابتداء حقبة جديدة في عالم الطهي بافتتاح «ياكومانكا»، المطعم البيروفي الاستثنائي، الذي يشرف عليه الشيف دانيال جالفيز. ويعتبر «ياكومانكا» جزءاً من مجموعة «أكوريو العالمية»، ويشتهر بقدرته على دمج تقاليد الطهي البيروفية بمكونات عصرية، حيث يَعِدُ الشيف دانيل بتقديم تجربة تذوق فريدة من نوعها غنية بالنكهات والمتعة.

وقد قام المنتجع بإقامة محطة لتدوير المياه، ويتم استخدامها في ري المناطق الخضراء المحيطة بالمنتجع وملعب الغولف، يضاف هذا المشروع المبتكر إلى محطة معالجة المياه المستعملة، التي تم إنشاؤها منذ افتتاح المنتجع، والتي تعالج جميع المياه المستعملة في المنتجع، مما يعزز التزام منتجع «مازاغان» بالحفاظ على البيئة ويرسخ مكانته كمؤسسة مسؤولة بيئياً. ومن خلال هذه المبادرات يواصل منتجع «مازاغان» ريادته في التنمية المستدامة والتدبير المسؤول للموارد من أجل مستقبل أكثر اخضراراً، فلكل مبادرة أهمية للحفاظ على كوكبنا.

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