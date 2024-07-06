دناتا للسفريات: 35 % نمو الحجوزات الدولية من الإمارات خلال يوليو وأغسطس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دناتا للسفريات نمو حركة حجوزات السفر الدولية من الإمارات خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل بنسبة 35 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في السفر، تدعم دناتا للسفريات آلاف المسافرين من خلال جداول الرحلات المحجوزة مسبقاً وطلبات اللحظة الأخيرة عبر قنواتها المتعددة، والتي تتضمن 14 منفذ بيع بالتجزئة في دولة الإمارات.

وكشفت دناتا للسفريات عن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من العملاء في الإمارات للسفر الدولي خلال شهري يوليو وأغسطس، وهي تايلاند، وجزر المالديف، وموريشيوس، وتركيا، والمملكة المتحدة، على الترتيب.

وبالمقارنة مع الاتجاهات التي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الصيف، صعدت موريشيوس إلى الوجهات الثلاث الأولى الأكثر إقبالاً لقضاء العطلات هذا الصيف، حيث ستكون الجزيرة واحدة من أسرع مواقع العطلات نمواً لمسافري دناتا، إلى جانب ألمانيا وماليزيا.

وشهد الطلب على السفر للخارج نمواً كبيراً مقارنة بفترة عيد الأضحى، حيث استحوذت الرحلات الدولية على 90 % من إجمالي الحجوزات خلال هذا الوقت من العام، بينما تغطي نسبة 10 % المتبقية إقامات في الإمارات.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في دناتا للسفريات: «يشهد الطلب على السفر الدولي نمواً كبيراً هذا الصيف.

حيث سجّلت وجهات مثل موريشيوس وماليزيا وألمانيا أقوى نسبة نمو هذا العام. توفر موريشيوس وماليزيا فرصة الإقامة على شواطئ عالمية المستوى وفي منتجعات استثنائية بأسعار معقولة.

فيما تشهد كوالالمبور أيضاً إقبالاً كبيراً في آسيا لقضاء عطلات المدن نظراً لأفقها المذهل وفرص التسوق والطعام. وفي الوقت نفسه، تحظى المدن الألمانية النابضة بالحياة بإقبال كبير هذا الشهر، حيث يسعى المسافرون للاستمتاع بأحداث بطولة أوروبا لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا».

ويعكف خبراء دناتا للسفريات على رصد اتجاهات السفر بشكل مستمر، والعمل مع شركاء دوليين لتوفير أسعار حصرية وقيمة مضافة، إلى جانب التوعية بوجهات السفر الجديدة. وتتضمن الحملة الصيفية لدناتا للسفريات، حجوزات السفر في اللحظة على الإقامات الشاطئية الرائجة والعطلات في المدن في مختلف أنحاء العالم. وتشمل العروض المميزة تايلاند وجزر المالديف وموريشيوس وتركيا.

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