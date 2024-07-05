إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس المنظمة العربية للطيران المدني

المصدر: البيان

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فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لمدة عامين، وذلك بإجماع الأصوات في الانتخابات التي أُجريت خلال الجمعية العمومية للمنظمة، والتي انعقدت بمدينة الرباط في المملكة المغربية 3-4 يوليو 2024.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "تشهد دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة إنجازاً جديداً يضاف لقطاع الطيران المدني الإماراتي من خلال إعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، حيث يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الشراكة القوية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات بأشقائها في الدول العربية، ومؤشر ثقة في قوة ومكانة قطاع الطيران المدني كمركز طيران عالمي".

وتابع معاليه: "لا شك أن الطيران المدني أحد الملفات القوية على أجندة التعاون العربي والتي أحرزت تقدمًا في عدد من الملفات الرئيسية، ودولة الإمارات حريصة على دعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره والارتقاء به نحو مستويات أكثر تقدمًا تخدم الرؤى التنموية المستقبلية للدول العربية وتعزز من مسيرة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة".

ومن جانبه، أعرب سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، عن فخره واعتزازه في تحقيق هذا الانجاز والذي جاء نتيجة الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وتأكيدا على مكانة الدولة كمحرك رئيسي ومتميز في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية نحو تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في قطاع الطيران المدني، وستستمر الدولة بدعم مبادرات وجهود المنظمة العربية، والعمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم الخطط الاستراتيجية والإدارية للمنظمة، بما يحقق المنفعة ويضمن مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطيران العربي ويعزز من ثقل وقوة المجموعة العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ويسهم في الارتقاء بقطاع الطيران المدني العربي إلى مكانة أكثر تقدماً وازدهاراً.

يُذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء بالمنظمة لمدة سنتين، ويكون مسؤول عن قرارات وتوصيات المنظمة.

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